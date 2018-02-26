Информация УПФР в Новороссийске для населения города

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С 2018 года программа материнского капитала была расширена.

Напоминаем, что с 2018 года программа материнского капитала расширена с учетом принятых правительством новых демографических мер по поддержке российских семей с детьми. В соответствии с утвержденными изменениями семьям, в частности, предоставлены более широкие возможности использования материнского капитала сразу после рождения или усыновления второго ребенка.

Уточняем, что, начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование практически сразу после рождения ребенка, поскольку теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него.

Распорядиться средствами в такой срок можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Семья с низким доходом, в которой второй ребёнок (родной, усыновлённый) родился, начиная с 1 января 2018 года, может получить ежемесячную выплату за счёт средств материнского капитала. Условия предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка, а также её размер аналогичны условиям предоставления ежемесячной выплаты при рождении первого ребёнка.

Также, российские семьи, в которых в 2018-2021 годах появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами материнского капитала.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 тыс. руб.