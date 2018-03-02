Владимир Синяговский: Послание Президента не содержит волшебного рецепта

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1 марта депутат Государственной Думы Владимир Синяговский присутствовал на оглашении Послания Президента России. По окончании мероприятия он поделился своими впечатлениями с журналистами:

«Сегодняшнее Послание главы государства Федеральному Собранию заслуживает особого внимания, поскольку, как отметил сам Президент, носит особый, рубежный характер. Оно стало развернутой государственной установкой Владимира Путина во внутренней и внешней политике на ближайшие шесть лет и своеобразным перечнем задач для Федерального Собрания, Правительства и руководителей регионов.

В выступлении Президента я особо отметил положения, в которых формулируются социальные ценности и программные установки:

Основной задачей является обеспечение качества жизни и благосостояния людей, достатка в российских семьях. Президент напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находились более 40 миллионов человек. Сегодня с ней сталкиваются в два раза меньше граждан, но и это недопустимо много. В этой связи важно, что в 2018 году мы законодательно смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года. В итоге это позитивно скажется на доходах около четырёх миллионов человек. Кроме того, важные задачи Президент поставил в сфере борьбы с безработицей, поручил обеспечить долгосрочный рост доходов граждан.

Важным считаю и то, что Президент затронул темы льготной ипотеки для семей с детьми, запуска программ обновления детских поликлиник, создания дополнительных мест в детских садах. Так, планируется за три года создать более 270 тысяч мест в яслях, на что регионам обещано выделить около 50 миллиардов рублей из федерального бюджета. В целом за предстоящие шесть лет на охрану материнства и детства планируется направить не менее 3,4 триллиона рублей.

Конечно, необходима поддержка старшего поколения. Цель –качественное медицинское и социальное обслуживания пожилых людей, увеличение размеров пенсий, их регулярная индексация.

Как член Комитета по транспорту с особым интересом слушал задачи в транспортной отрасли. Президент сказал о необходимости серьёзного обновления региональных и местных дорог. В предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направив на эти цели из различных источников более 11 триллионов рублей.

Предстоит также реконструировать и расширить сеть региональных аэропортов России. Россия должна стать мощным логистическим, транспортным узлом планеты.

Как житель города-порта я отметил часть Послания, в которой говорилось о портах. На сегодняшний совокупная мощность портов России составляет 1 миллиард 25 миллионов тонн, что на две трети больше, чем показатели всего СССР до распада. Президент отметил, что нужно и дальше наращивать этот потенциал, в том числе увеличить пропускную способность железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского бассейна до 131 миллиона тонн – более чем в полтора раза.

Значительную часть своего выступления Владимир Путин посвятил государственной безопасности, теме вооруженных сил. Мы с коллегами были впечатлены презентациями новейшего стратегического оружия, транслировавшимися на больших экранах, расположенных в зале. В этой связи хочется с удовольствием отметить ту огромную работу, которая проведена по укреплению армии и флота. И, конечно, выдающиеся достижениях наших инженеров и конструкторов.

Уверен, что такое оружие будет являться надежной гарантией мира на Земле, поскольку эта мощь призвана сохранять баланс сил в мире. А в сочетании с уважением интересов других стран это будет и далее надежной основой для дружественных, партнерских и долгосрочных взаимоотношений с другими государствами.

Конечно, Послание Президента не содержит волшебного рецепта от всех экономических и политических болезней. Однако я уверен, что реализация озвученных сегодня целей и задач позволит значительно стабилизировать работу бизнеса, создать условия для привлечения инвестиций в производственную деятельность, поддержать наше сельское хозяйство. В итоге это обеспечит России такую созидательную мощь, чтобы ничто не помешало нам уверенно идти вперёд к благосостоянию каждого гражданина нашей страны» – сказал Владимир Синяговский.