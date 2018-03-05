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VIP-тюрьмы для чиновников и бизнесменов: роскошные условия для осужденных

Даже больших чиновников и крупных бизнесменов бывают осуждают и сажают за решетку.

Но, говорят, что как и на воле, условия содержания их под стражей, отличаются от других "обычных" людей.

Об этом ходит множество легенд и небылиц, но есть и подтвержденные факты с фотографиями.

В Волгограде прокуратура нашла камеры для авторитетов. Комфортные комнаты с техникой и интернетом. Переоборудовано было 3 служебных помещения. По факту ведется расследование.

Тюрьмой для саудовских принцев и чиновников, обвиняемых в коррупции, стал 5-ти звездочный отель Ritz-Carlton. Там они находились, пока шло расследование.

Комфортно сидят в украинских тюрьмах. Жить в роскошных комнатах можно за 2-3 тыс долларов. Алексеевская исправительная колония №25 также зовется “золотой клеткой”, ведь бассейном в доме похвастаться может не каждый.

В Парагвае были обнаружили уютные апартаменты наркобарона. Его жилье, действительно, даже отдаленно не напоминало камеру, лишь решетки на окнах могли выдать в этой комнате тюрьму. Другим заключенным тюрьмы Такумбу наркобарон разрешал проживать в своих апартаментах с плазменным тв, кондиционером и джакузи за 600 долларов в неделю.

В некоторых тюрьмах даже есть питомники. В исправительной колонии Екатеринбурга оборудован мини-зоопарк.

Источник: https://www.nur.kz/1719925-vip-turmy-dla-cinovnikov-i-biznesmenov-roskosnye-uslovia-dla-osuzdennyh.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=reaction_pusher

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