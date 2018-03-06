Великобритания не будет принимать участие в чемпионате мира по футболу в России?

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Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, страдает манией преследования и мог не рассчитать дозу успокоительного. Такое предположение выдвинул член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов. Ранее СМИ сообщили, что в Британии госпитализирован с отравлением экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж.

Ему и молодой женщине, которая была вместе с ним, по некоторым данным – она его дочь, стало плохо на лавочке возле торгового центра. Они оба потеряли сознание. Сообщается, что бывший российский полковник опасался за жизнь и недавно обращался в полицию. Надо быть недалеким человеком, чтобы заниматься отравлением бывшего полковника, рассказал в эфире радио Sputnik президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа», член Общественной Палаты РФ Сергей Гончаров.

«Президент давно дал ответ, что наши спецслужбы проблемами физического уничтожения наших противников не занимаются. Надо быть недалеким человеком, чтобы заниматься убийством или отравлением этого бывшего полковника ГРУ в ситуации, когда в мире творится русофобия, у России огромные неприятности по разным каналам. Наши, мягко говоря, оппоненты, а по-русски сказать, враги вешают собак на Россию за все негативное на нашей планете. Следственные действия Великобритании выдвинут свои версии, если они будут касаться России, нам обязательно предъявят претензии», – считает эксперт.

Министр иностранный дел Великобритании заявил, что если выяснится причастность России к отравлению Скрипаля и его дочери, то Великобритания откажется от участия в чемпионате мира по футболу в России.