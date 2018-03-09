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Владимир Путин отметил актуальность шуток и талант игроков КВН

Президент России Владимир Путин побывал на 1/8 финала высшей лиги Клуба веселых и находчивых. После мероприятия он поделился своими впечатлениями.

 

По словам российского лидера, участники КВН продолжают радовать зрителей шутками на актуальные темы. Он поблагодарил их за талант и за то, что они не перестают радовать миллионы людей. Игру 1/8 финала Высшей лиги транслировали в пятницу, 2 марта, по Первому каналу.

Кроме того, в ноябре 2017 года глава государства Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.

Источник: https://inforeactor.ru/138809-vladimir-putin-otmetil-aktualnost-shutok-i-talant-igrokov-kvn

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Категория: Новости / Тема дня

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