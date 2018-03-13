Тонировка! Внимание!

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В редакцию Ленты поступило обращение руководства ГИБДД к автомобилистам. Публикуем его без сокращений и без комментариев.

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Уважаемые автовладельцы, напоминаем вам, что законом определены нормы и правила, регламентирующие использование тонировки стекол. Согласно требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», допустимы следующие коэффициенты светопропускных свойств стекол:

- лобовое автостекло, стекла передних дверей – не менее 70%.

Водители, управляющие тонированными с нарушениями автомобилями, привлекаются к административной ответственности по ст.12.5 КоАП РФ. Ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей.

С начала 2018 года сотрудниками ОГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску выявлено 428 нарушений правил тонировки автомобиля (за аналогичный период прошлого года 293 нарушения).

Помните, что эксплуатация автомобиля с нарушением норм светопропускаемости в первую очередь опасна для самого водителя транспортного средства, так как значительно ухудшает обзор при управлении автомобилем и создает неудобства при маневрировании.

Источник: Начальник отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску