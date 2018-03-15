Новороссийцев — приглашают на избирательные участки, чтобы выбрать будущее страны

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По информации заместителя главы муниципального образования, Управляющего делами Надежды Галкиной в рамках подготовки к выборам было запланировано 3 волны информирования населения о дате голосования на выборах Президента РФ.

- В ходе 1 волны – информация была размещена на 81 информационной поверхности, второй 2 волны – на 89 поверхностях. Для 3 волны была задействована 121 рекламная поверхность для размещения (33 баннеров, 35 скроллеров, 12 растяжек, календарей обратного отсчёта на зданиях администраций города, внутригородских районов и сельских округов установлены календари с отсчетом даты голосования (всего 13), было задействован 4 светодиодных экрана, борты 10 троллейбусов и 13 автобусов. Рекламные ролики ЦИК России транслируются на мониторах железнодорожного и автовокзалах, в кинотеатре «Нептун», а также на радиостанциях «Европа плюс» и «Дорожное радио», «Новая Россия», «Кубань -24» и т.д..

Агитационные материалы были размещены на учреждениях соц. сферы, торговли, курортной сферы – более 2 000 шт. различных форматов.

Подготовлено постановление об утверждении мест для размещения агитационных материалов кандидатов в Президенты РФ (134 шт.), все поверхности приведены в единый вид в соответствие с рекомендациями ЦИК РФ.

Печатная продукция малых форматов (А1,А2,А3,А4) размещена на социальных объектах, рынках, транспортных, торговых, промышленных предприятиях и в других местах массового скопления людей. Объявления на подъездах домов с информацией о месте УИК. Указатели и т. п.

Мы ждем новороссийцев. 18 марта 2018 года на избирательных участках, чтобы выбрать будущее страны - Президента Российской федерации.

Для справки:

Численность избирателей: 216 739

Количество ТИК: 6

Количество УИК: 138, 5 судов

Впервые голосующих: 1138