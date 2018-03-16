Анапчане могут принять участие в фотоконкурсе селфи «Голосовач» и выиграть Iphone и другие призы
Фотоконкурс селфи на выборах «Голосовач» пройдет 18 марта в 15 муниципальных образованиях Краснодарского края, в числе которых есть и Анапа. В нашем городе-курорте сделать конкурсное фото на фоне специальной конструкции можно будет на 39 избирательных участках.
Всего будет разыграно 105 призов, среди которых смартфоны Iphone и планшеты Ipad. Работы принимаются с 18 по 20 марта. Организатором конкурса выступил газетно-информационный комплекс «Кубанские новости».
Снимок можно сделать камерой любого смартфона или другого устройства. Участвовать в конкурсе могут все желающие, независимо от национальности, возраста, пола и места проживания.
Участник должен прийти 18 марта на избирательный участок, найти на территории переносную конструкцию с названием конкурса и сфотографироваться рядом с ней. Затем надо выложить фотографию в социальную сеть «ВКонтакте» или Instagram, поставить хештег фотоконкурса #голосовач23 и хештег номинации #анапа. Профиль участника в социальных сетях должен быть открытым. Допускаются обработка, фотомонтаж, наличие каких-либо подписей, рамок и символов на изображении.
На участках, где пройдет «Голосовач», будут работать волонтеры, которые проконсультируют всех желающих поучастовать в конкурсе. Уже сегодня молодежные активисты рассказывают о нем анапчанам в общественных местах города, вызывая живой интерес.
Отслеживать результаты и голосовать за понравившиеся фотографии можно на сайте конкурса. Итоги подведут с 25 марта по 1 апреля. Победителей определят по количеству набранных голосов и в ходе экспертной оценки. Жюри будет учитывать оригинальность, художественные и стилистические особенности фотографии.
С полным списком номеров и адресов участковых избирательных комиссий, где будут размещены специальные конструкции для конкурса «Голосовач», можно ознакомиться в прикрепленном файле.
Номера и адреса участковых избирательных комиссий
0201 – г. Анапа, ул. Черноморская, 11
0202 – г. Анапа, ул. Самбурова, 19
0203 – г. Анапа, ул. Ленина, 125
0204 – г. Анапа, ул. Крымская, 122
0205 – г. Анапа, ул. Крымская/Гребенская, 119/12
0206 – г. Анапа, ул. Терская 190
0207 – г. Анапа, ул. Крымская, 179
0208 – г. Анапа, ул. Астраханская, 62
0209 – г. Анапа, ул. Некрасова, 114
0211, 0273 – г. Анапа, ул. Ленина, 169а
0212 – г. Анапа, ул. Парковая, 29
0213, 0274 – г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24
0214 – г. Анапа, микрорайон 12, дом № 8
0215 – г. Анапа, ул. Крымская, 209
0216 – г. Анапа, ул. Тургенева, 261
0221 – ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62
0222 – ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а
0223 – ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а
0224 – ст-ца Анапская, ул. Набережная, 148
0231, 0232 – с. Витязево, ул. Лиманная, 8
0236 – с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75
0239 – ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23
0240 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70
0241 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112
0249 – г. Анапа, ул. Ленина, 159
0252 – с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74
0258, 0259 – с. Супсех, пер. Парковый, 20
0264 – с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17
0275, 0265 – с. Витязево, ул. Школьная, 4
0266 – г. Анапа, ул. Омелькова, 30
0267 – г. Анапа, ул. Ленинградская, 80а
0268 – с. Супсех, ул. Советская, 44
0269 – ст-ца Гостагаевская, ул. Советская/Первомайская, 40/31
0270 – с. Супсех, ул. Советская, 1б
Источник: пресс-служба администрации Анапы