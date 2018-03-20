18 марта в Новороссийске завершился грандиозным концертом

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Открыл торжественный вечер глава города-героя Игорь Дяченко, вместе с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимиром Синяговским, председателем городской Думы Новороссийска Александром Шаталовым, и . Атаманом Черноморского казачьего округа Сергеем Савотиным. Вот что написал Игорь Алексеевич на своей странице в социальных сетях:

«Это событие очень важно для всей России, но особенно важно оно для нас, ведь мы соседи. Нас неразрывно связывает многовековая история, героические страницы Великой Отечественной Войны. И с гордостью могу сказать, что непосредственное участие приняли новороссийцы и в свершении факта исторической справедливости».

Концертная программа праздника учитывала интересы и молодежи, и тех, кто постарше. Патриотичные, молодые, репертуар приглашенных звезд - эстрадных певцов Алексея Хворостяна и Тимура Родригеса рассчитан на вкус зрителей всех возрастов. Так что в этот особый вечер на площади перед морвокзалом собралось огромное количество людей.

Источник: Пресс-служба адмминистрации МО Новороссийск