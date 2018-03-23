Пока дроны-курьеры – больше развлечение

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Дроны-курьеры появятся в Москве.

В Москве тестируются дроны-курьеры для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Программное обеспечение для них разработали в технополисе «Москва». Программа даст возможность дронам работать практически автономно. От оператора потребуется лишь заранее создать маршрут при помощи компьютера или смартфона. Эту идею необходимо проработать от начала до конца, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор лаборатории инженерного дизайна «Карфидов Лаб» Михаил Васильев.

«Есть множество нюансов, начиная от того, что беспилотники необходимо периодически заряжать, заканчивая тем, что непонятно, в какие именно места они будут привозить корреспонденцию или посылки. Если это будет индивидуальная доставка, маршруты придется прорабатывать очень подробно, если будут определенные места, откуда сам заказчик будет забирать посылку, это уже не сильно отличается от того, что есть сейчас: постаматы и подобные вещи. Нужно прорабатывать маршрут для самого беспилотника, грузы бывают разные. Над Москвой беспилотникам вообще нельзя летать, по крайней мере, частным образом. Когда что-то разрабатывают частные организации, у них есть большой простор для развития и возможность увидеть несколько векторов развития технологии. Мы ведем довольно много проектов с беспилотниками. В России больше всего развит софт и инженерная составляющая. Как разработчики, мы можем выступить в хорошем качестве, просчитать, разработать модель. Китайцы берут производством, там дешевый и качественный фабричный труд. Китай бывает разный, одна из фирм – мировой лидер в производстве гражданских беспилотников. Если есть готовое решение, дешевле и правильнее воспользоваться им, для новых идей мы предлагаем свое решение. Конвертоплан – мини самолето-вертолетик. Как преимущество, ему не нужна полоса для разгона, как для самолета, он может взлетать вертикально, при этом достигает скорости самолета. Это концепт, готовая к выпуску трехмерная модель, мы передали ее заказчику, а он развивает производство. Мы реализовываем систему посадки, чтобы беспилотник не улетел туда, куда ему не надо улетать. Особенно это относится к картографическим беспилотникам. Не так важен беспилотник, как данные, которые на нам хранятся. Это мелкосерийное производство, узкоспециализированное назначение. Правовая база для беспилотников пока не нужна, это как игрушка, серьезное развитие не наблюдается. К нам приходят заказчики с идеей, мы берем на себя разработку. Диапазон идей у клиентов большой. От дистанционно-управляемых урн для захоронения праха до гидропонной установки, в которой будут выращиваться растения в условиях городской среды. Инженер-конструктор выпускает документацию. Строятся дизайнерские наброски, заказчик выбирает, делается трехмерная модель, затем конструкторская модель, после собираем прототип, выпускаем итоговую документацию. Пока дроны – развлечение, проще заказать курьера и для компании, и для получателя», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/