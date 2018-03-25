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Владимир Синяговский: Когда все отдыхают, вы работаете для настроения людей...

В редакцию поступило поздравление от имени депутата Государственной Думы России Владимира Синяговского. Владимир Ильич обращается ко всем работникам культура с поздравлениями в день профессионального праздника.

"Уважаемые работники культуры и деятели искусства!

Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто работает в этой созидательной сфере, кто отдает всего себя нелегкому и благородному делу сохранения и развития богатейших традиций нашей культуры!

Не случайно День работников культуры отмечается весной. Как весна преображает окружающий мир, так и культура, одухотворяет человека, пробуждает в нем лучшие качества и творческие способности. 

Люди вашей профессии — яркие, творческие, увлеченные, инициативные.

Благодарю вас за высокий профессионализм и беззаветное служение интересам культуры. 
Желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и реализации самых смелых идей и проектов во благо Краснодарского края!

Мира и добра!

С уважением,

депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"

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Категория: Новости / Тема дня

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