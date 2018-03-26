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Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Глава края направил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву телеграмму со словами сочувствия.

– Произошла страшная трагедия, унесшая десятки жизней людей. Погибли дети. Невосполнимая потеря и горе для всех жителей страны. Равнодушных к беде нет. Скорбим по безвременно ушедшим, соболезнуем родным и близким, – говорится в телеграмме главы региона.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным погибло 48 человек, 16 числятся без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы продолжаются. 

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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