Ответ жителей Германии на высылку российских дипломатов

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С 4 по 16 июня 2018 г. около двухсот послов мира на Поезде дружбы Берлин - Москва проедут по России, чтобы узнать нашу страну, познакомиться и подружиться с россиянами и вместе увидеть открытие Чемпионата мира по футболу в Москве.

«Нагнетание ситуации вокруг России, рост напряженности в отношениях европейских стран с Российской Федерацией, высылка российских дипломатов – все это проявления современной европейской политики в отношении России, из которой намеренно формируют образ врага. Мы как народ Германии не можем стоять в стороне от этих событий. Народная дипломатия выходит на первый план, когда официальная дипломатия становится бессильна. Этим летом мы едем в Россию на Поезде дружбы, чтобы доказать всему миру и нашим политикам, что жители Германии и других стран Европы поддерживают идею мира и дружбы в Россией, мы покажем и расскажем через свои посты в социальных сетях, через сообщения и видео в наших блогах и альтернативных СМИ о том, какая Россия настоящая, и какие настоящие ее жители», – говорит Райнер Ротфусс, председатель немецкой общественной организации Druschba. Global – организатора проекта.

Москва, Санкт-Петербург, Псков, Пенза, Саранск, Нижний Новгород, Тверь, Вологда, Петрозаводск, Екатеринбург, Уфа, Грозный, Краснодар и Сочи, Симферополь и Ялта – города, по которым разъедутся участники прибыв в Россию 5 июня. Отдельные маршруты организованы по Байкалу (Иркутск, оз.Байкал, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Казань), Золотому кольцу (Сергиев Посад, Ярославль, Кострома) и в родовые поместья (Тульская, Калужская и Смоленская области). В каждом регионе организаторы готовят интересную программу, включающую встречи с общественностью, посещение достопримечательностей и культурных мероприятий, мастер-классы и экскурсии.

Целью проекта Поезд дружбы «Берлин - Москва» является развитие общественной дипломатии, создание условий для дружбы и сотрудничества между Германией и Россией в различных областях общественной жизни.

«Наша организация уже в третий раз реализует подобный проект, - говорит Эдуард Клейн, член правления Druschba. Global. – Так, при поддержке наших российских партнеров и друзей в августе 2016 г. состоялся первый автопробег мира Берлин-Москва, в котором приняло участие 235 граждан Германии, приехавших в Россию с единственной целью - вопреки санкциям и угрозам продвижения НАТО на восток, вопреки сообщениям западных СМИ, выразить искреннее желание дружбы, взаимопонимания и сотрудничества немецкого народа народу России. Побывав в России, они убедились, что народная дипломатия – одно из лучших средств установления мира и дружбы между народами. С 23 июля по 13 августа 2017 г. прошел Второй автопробег дружбы Берлин – Москва, в составе которого уже 343 участника из 16 стран проехали более 40 000 км по 7 различным маршрутам и посетили 45 российских городов. В этом году благодаря поддержке «РЖД Тур» участники отправятся в Россию на поезде».

«Уже сейчас мы получаем примерно по 200 звонков в день от желающих отправиться с нами в Россию на Поезде дружбы, - говорит Константин Эрмиш, коммерческий директор туристической компании «Paneurasia», осуществляющей техническую и организационную поддержку проекта.

Проведя в регионах несколько дней, все участники соберутся в Москве вечером 11 июня, чтобы 12 июня вместе отпраздновать День России на российско-немецком музыкальном фестивале. Программа в Москве предполагает также возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, встречи с представителями общественных организаций, экскурсии и конечно, совместный с российскими друзьями просмотр церемонии открытия Чемпионата мира по футболу 2018 на площадке фестиваля болельщиков на Воробьевых горах.

Обратно участники Поезда дружбы отправятся 15 июня, а те, кто захочет остаться на матчи в России, продлят свои каникулы до июля.

Источник: https://druschba.info/