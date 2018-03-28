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28 марта объявлено в России днём траура

Президент подписал Указ «Об объявлении траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области».

Текст Указа:

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 г. в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие.

Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю:

1. Объявить 28 марта 2018 г. днём траура в Российской Федерации.

2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации.

3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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