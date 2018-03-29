С 1 сентября вступит в силу новый закон о создании наследственных фондов

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Закон предусматривает возможность создания в России специальных наследственных фондов, которые могут использоваться для передачи имущества по наследству по аналогии с западноевропейскими фондами.

Он заработает уже этой осенью, и позволит развивать долгосрочные благотворительные проекты. До сих пор подобный инструмент в России отсутствовал, а вот в мировой практике возможность учреждать такие фонды давно существует.

Примеры таких фондов - фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии или фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch. Этот фонд финансируется за счет дивидендов от акций концерна и предоставляет гранты в образовании, медицине и культуре.

Новый закон защитит права наследников. Открывать наследственные фонды обеспеченные россияне смогут с 1 сентября. Документ о создании фонда пропишет все детали: устав, управление, размер имущества. Эти параметры устанавливается наследодателем при жизни и не могут быть оспорены после его смерти. Из доходов наследственного фонда будут проводиться выплаты членам семьи завещателя, переводиться средства на благотворительность.

«Наследственные фонды — это важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса. Наследственные фонды есть во многих странах мира. Введение их в России обеспечит защиту интересов кредиторов умершего и разрешит вопросов по распоряжению активами после смерти основателя", - считает глава Института Региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин одним из первых заявил, что капитал должен работать на общественное благо. Он первым из российских бизнесменов присоединился к Клятве дарения, пообещав отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Как отмечает эксперт, таких меценатов в мире не больше 150 человек.

Как пояснил Дмитрий Журавлев, сегодня отмечается тенденция перехода от частных филантропов к компаниям, которые выделяют все более крупные суммы на благотворительность. Общий бюджет на такие программы среди участников конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» составил 43 млрд руб. в прошлом году и 20 млрд руб. в 2016-м. Более половины от этих сумм выделили «Норникель» и «Алроса».

«Наследственный фонд позволит реализовать волю умершего, например, в поддержке нуждающихся людей, спортсменов или одаренных детей», - добавляет эксперт.

Источник: info@irpr.ru