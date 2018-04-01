С 1 апреля на 2,9% индексируются социальные пенсии

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УПФР в г.Новороссийске информирует.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 3660 пенсионеров города, включая 3321 получателя социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 240 рублей и составит 8 504 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 350 рублей и составит 12 432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до

27 621 рублей и 33 826 рублей соответственно.