Россия всегда будет зеркально отвечать на враждебные действия

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Россия высылает дипломатов 8 иностранных государств.

МИД вызвал послов стран, выславших российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте министерства. Послам вручат ноты протеста и объявят об ответных мерах Москвы. В МИД России уже прибыли послы Германии, Франции, Польши, Италии и Украины. Накануне глава МИД Сергей Лавров объявил о зеркальных мерах в отношении стран, выславших российских дипломатов из-за «Дела Скрипаля». Так, послу США в Москве Джону Хантсману объявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге. В понедельник 16 стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Противостояние между Россией и США дойдет до высшей точки, как во время Карибского кризиса, рассказал в эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров.

«Это ответный шаг российского МИДа. Во всем мире должны знать, что Россия всегда будет автоматически отвечать на враждебные действия в отношении РФ. Как минимум, в зеркальном ключе. Было время, когда Россия занимала позицию молчания или выжидания под разными предлогами. Это всегда неправильно истолковывалось, как слабость. В международных делах, в конкуренции наций за слабость жестоко бьют. Дальнейшая динамика событий – будет нагнетаться противостояние между Россией и США, оно дойдет до высшей точки серьезного кризиса, похожего на Карибский кризис во времена Хрущева. По результатам этого кризиса Россия выиграет, потому что мы выступаем за решение проблем в структуре международного права по итогам Второй мировой войны. Американцы выступают за новый порядок, в котором они являются начальниками для всех, за однополярный мир. Для нас эта позиция неприемлема, только через кризис мы можем вернуться обратно на позиции закона и международного права, порядка. Риски для нас ниже, надо просто спокойно держать строй и двигаться к разрешению ситуации», – считает Евгений Федоров.

Источник: https://ria.ru/radio/