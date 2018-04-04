Любой кризис можно преодолеть, если в руководстве профессионалы

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Переговоры вокруг незавершенных объектов строительства многоквартийных домов в Новороссийске шли несколько месяцев. И вот подписано. Данный документ подтверждает намерение инвесторов и администрации двигаться в едином направлении в части привлечения ООО "Акстрой" для завершения строительства объектов ООО "Кубаньжилстрой" за счет тех своих активов, которые КЖС передает привлеченному соинвестору.

30 марта, после проведенного накануне заседания межведомственной комиссии, ООО "Кубаньжилстрой", ООО "Акстрой" и администрация города-героя Новороссийска подписали трехсторонний Инвестиционный Меморандум подтверждающий и закрепляющий положения инвестиционного соглашения между двумя застройщиками подписанного ранее... А что дальше?

По всем объектам подготовлены трехсторонние "дорожные карты", описывающие все этапы такой работы. В настоящее время, стороны переходят к документальному оформлению всех указанных в "дорожных картах" мероприятий. Обо всех существенных событиях в рамках данной работы, Компания "Кубаньжилстрой" будет информировать через новостную ленту на своем сайте, и в сети Instagram.

А это значит, что не смотря на пережитый кризис, руководители двух строительных компаний ответственно подошли ко всем обязательствам перед дольщиками. И в ближайшее время нас ждут новоселья и семейные праздники. А для сотрудников компании возвращение стабильности и уверенности в будущее.

Источник: пресс-служба КЖС