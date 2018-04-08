Владимир Синяговский: Мира и добра. Храни Вас Господь!

/Тема дня/

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский обратился к землякам с поздравлениями по случаю Православной Святой Пасхи.

"Дорогие земляки, уважаемые кубанцы!

Тепло и сердечно поздравляю вас со Светлой Пасхой – великим праздником торжества веры и жизни, несущим радость и надежду людям. Он напоминает нам о том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание. Пасхальные торжества пробуждают в нашей душе самые светлые чувства радости, любви к ближнему, добра и справедливости. Пусть он войдет в ваши дома с миром, наполнит ваши сердца искренней радостью общения с родными и близкими людьми! Пусть вера поможет нам преодолеть все трудности и испытания, а светлая Пасхальная радость вдохновит на новые добрые дела и поступки. Пусть аромат праздничных куличей, тепло и уют домашнего очага этим воскресным днем еще раз напомнят всем нам о главных жизненных, духовных и семейных ценностях.

Желаю всем вам крепкого здоровья, исполнения добрых надежд и начинаний, благополучия, мира и добра!

Храни Вас Господь!

С уважением,

депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"