Краснодар на 4–ом месте среди городов России по уровню зарплаты

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Эксперты Avito оценили рынок труда в Краснодаре и отметили, что по итогам I квартала 2018 года самыми востребованными оказались специалисты в области продаж и производства.

При этом самая высокая заработная плата в регионе была отмечена в сфере строительства.

По данным «Avito Работа», среднемесячная зарплата в Краснодаре за I квартал 2018 года составила 34,4 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и снизившись на 1,4% за квартал. Таким образом, Краснодар занял 4-е место в общероссийском рейтинге городов по уровню средней заработной платы. Самый высокий средний оклад в I квартале по-прежнему предлагают в Москве — 50,9 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России размер оплаты труда в I квартале 2018 года составил 34,7 тыс. рублей. Это на 5,8 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и на 0,6 % меньше, чем в предыдущем квартале.

По итогам I квартала в Краснодаре самыми востребованными стали специалисты сферы продаж, производства, строительства, перевозок и автобизнеса - всего на них пришлось около 65,3% всех актуальных вакансий в городе.

За квартал больше всего интерес работодателей вырос к специалистам по продажам (на 2,3 процентного пункта (п. п.)), и на 2,3 п. п. снизился спрос на строителей. Общая тенденция за год показывает значительный прирост активности работодателей в поиске кандидатов в производственном секторе (на 1,6 п. п.) и в сфере продаж (на 1,6 п. п).

Самыми высокооплачиваемыми в Краснодаре оказались строители — им платили в среднем 42, 7 тыс. рублей в месяц. Самые низкие оклады предлагали соискателям в категории «Без опыта, студенты» — лишь 28, 1 тыс. рублей в месяц. Однако в той же категории квартальная динамика показала небольшой рост зарплат на 1,4%. В то время как в сфере транспорта и логистики наблюдалось снижение на 1,5%. В целом за год больше всего выросли зарплаты строителей (на 9,5%), а снизились — у продавцов (на 2,8%).