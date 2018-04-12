Кубанский Волоколамск: Незаконная свалка под Славянском-на-Кубани...

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В Славянском районе Краснодарского края местные чиновники придумали способ, как заработать на мусоре, возя его мимо официального лицензированного полигона ТБО и вываливая на организованную по соседству незаконную свалку, которую при этом ещё и поджигают, "утилизируя" остатки преступной деятельности.

группы "Добровольные пожарные Кубани" На прошлой неделе участникам противопожарного патруля из числа активистов Экологической Вахты и участниковпришлось буквально заставить руководство свалки пригнать сюда бочку с водой и начать тушение.

рассказал Об абсурдной ситуации, которая сложилась в Славянском районе с утилизацией ТБО, ещё год назадпортал "РБК Кубань". После того, как несколько лет назад под Славянском-на-Кубани окончательно закрыли городскую свалку (её огромный холм до сих пор можно видеть на выезде из этого города, если двигаться в сторону Темрюка), которая не соответствовала никаким нормам и периодически загоралась, встал вопрос, куда девать мусор.

Решение о строительстве в Славянском районе нового полигона твёрдых бытовых отходов было принято ещё в 2005 году. В 2007 году на инвестиционном форуме в Сочи было заключено соглашение о реализации первого в Краснодарском крае проекта мусоросортировочного комплекса с усовершенствованным полигоном: предполагалось, что он будет принимать до 135 тыс. кубометров бытовых отходов в год.

Для реализации проекта, сообщает "РБК Кубань", было учреждено ООО "Экологический полигон", доли в котором разделили АНО "Центр межрегиональных связей" и администрация Славянского района...

Мусор везут... Свалка горит...

"Происходящее в Славянске-на-Кубани - это настоящий мусорный бандитизм. Группа родственников местных чиновников, пользуясь административным ресурсом, не только выдавливает из города конкурентов и устанавливает какие угодно тарифы за вывоз ТБО, но даже не довозит мусор до легальных полигонов. Получается, что за собранные с людей деньги их же ещё и травят продуктами горения опасных отходов, среди которых мы видели электронику, ртутные лампы, лакокрасочные изделия", - прокомментировал происходящее замкоординатора Экологической Вахты, участник группы "Добровольные пожарные Кубани" Дмитрий Шевченко. Экологическая Вахта будет добиваться ликвидации незаконной свалки возле Славянска-на-Кубани и наказания виновных в её организации и использовании. Подробности вы можете прочитать на официальном сайте Вахты.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу