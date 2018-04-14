Поминальные дни. На дорогах будем внимательны!

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Отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску напоминает:

в поминальные дни увеличивается поток транспорта на подъездах к местам захоронений. В целях обеспечения безопасного передвижения автомобилей, предупреждения возникновения заторовых ситуаций и в случае необходимости, оказания помощи участникам дорожного движения, к несению службы в эти дни привлечен весь личный состав Отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску.

Убедительная просьба к водителям автотранспорта корректировать свои маршруты движения с учетом дорожной обстановки, а также осуществлять остановку и стоянку транспортных средств в соответствии с требованиями ПДД. Будьте особенно внимательны при проезде перекрестков и пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД и ОР ДПС уделят особое внимание контролю над соблюдением водителями требований ПДД, в частности, правил проезда пешеходных переходов, перевозки детей, выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и без права управления.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасного поведения на дороге, быть внимательными и осторожными, не омрачать светлые праздники дорожными трагедиями.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску