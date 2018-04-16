Как вода натощак действует на организм

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Процедура потребления воды натощак широко распространена в японской культуре, она уходит корнями в глубокую древность.

И несмотря на влияние генетического фактора, который ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, что и эта привычка помогла японцам оставаться здоровыми, стройными и подтянутыми.

Как потребление воды натощак действует на организм?

1. Это помогает нам избавляться от токсинов

Вода естественным образом стимулирует перистальтику кишечника. Во время ночного отдыха наше тело выполняет восстановительный процесс и старается избавиться от всех шлаков и токсинов, которые в нем скопились.

По этой причине, когда вы пьете воду на пустой желудок, вы помогаете своему организму освобождаться от всего вредного и ненужного, чтобы он мог оставаться свежим и здоровым как можно дольше.

Потребление большого количества воды может также способствовать производству мышечных клеток и новых клеток крови. И те, и другие также, в свою очередь, помогут телу быть свободным от токсинов.



2. Улучшает метаболизм

Если пить воду натощак, то это поможет ускорить метаболизм на целых 24%. Если вы сидите на строгой диете, то обменные процессы сделают так, что пищеварительная система будет работать «на вас».

Вам будет легче придерживаться выбранного рациона питания, а пища будет перевариваться значительно быстрее. К тому же, вода на пустой желудок поможет вам лучше очистить прямую кишку.

Так вы сильно облегчите своему телу процесс усвоения питательных веществ и сделаете его более эффективным.



3. Помогает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья

Улучшает работу пищеварительной системы и освобождает тело от скопившихся токсинов.

Заставляет вас чувствовать себя менее голодными и уменьшает тягу к продуктам.

Позволяет вам избежать прибавки в весе по причине «заедания» стресса и других негативных эмоций.



4. Уменьшает изжогу и расстройство желудка

Расстройство желудка обычно происходит из-за повышенной кислотности. Если вы страдаете от изжоги регулярно, то потребление воды натощак поможет вам в значительной степени облегчить данное состояние.

Дело в том, что когда вода попадает в пустой желудок, поднявшиеся кислоты снова опускаются и растворяются в воде. Так вы решите эту проблему без необходимости принимать лекарства.

Кроме того, это подготовит ваш желудок к завтраку.



5. Улучшает внешний вид и здоровье вашей кожи

Обезвоживание является одной из основных причин появления преждевременных морщин и расширенных пор на коже. Вода же поможет вам обеспечить своему телу защиту от подобных признаков старения.

Если пить хотя бы по 2 стакана воды натощак, то это уже увеличит приток крови к коже и таким образом сделает ее ярче, а ваше тело должным образом освободится от скопившихся шлаков и токсинов.



6. Дарит здоровье, мягкость и блеск вашим волосам

В дополнение к тому, что обезвоживание негативно влияет на состояние кожи, страдают еще и волосы. А потому, если вы хотите, чтобы они были у вас предметом гордости и «светились» здоровьем изнутри, воду нужно пить обязательно, и в достаточном количестве!

Вода составляет где-то 1/4 от общего веса нашей шевелюры. Следовательно, если вы потребляете мало воды, волосы становятся тонкими и ломкими.



7. Предотвращает инфекции мочевого пузыря и появление камней в почках

Выпитая на пустой желудок вода растворяет кислоты, которые могут вызвать появление камней в почках.

Чем больше воды вы будете пить, тем лучше сможете защитить свой организм от различных видов инфекций, вызванных скоплением токсинов в мочевом пузыре.



8. Укрепляет вашу иммунную систему

Чистая питьевая вода «промывает» и «уравновешивает» лимфатическую систему нашего организма. В результате защитные силы укрепляются (наш иммунитет выполняет свою главную задачу «на отлично»).

Сильная иммунная система гарантирует нам безопасность, предотвращая развитие многочисленных заболеваний. Даже обычная простуда будет появляться у вас значительно реже.



Как же правильно пить воду?

Все что вы должны сделать, это выпить 2-4 стакана воды, после того как проснетесь. Прямо как только встанете с постели, не чистя зубы и, конечно, не завтракая.

После этого должно пройти не менее 30 минут, и только тогда можно приступать к приему пищи. А после завтрака пить не следует в течение 2 часов.

Да, кому-то может показаться сложно выпить целых 4 стакана воды на пустой желудок, но надо понимать, что это действительно сильно поможет вашему организму.

Просто попробуйте начать с того количества, которое примет ваше тело, постепенно увеличивая его до 2-4 стаканов.

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/preventive/n62617816.html