Подростковая агрессия находит все более яркие выражения

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Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил усилить пропускной режим во всех школах региона.

Ранее 17-летний ученик коррекционного класса школы №?1 в Стерлитамаке ранил педагога и одноклассницу ножом, поджег школу и попытался убить себя. В школе сработала пожарная сигнализация, одна из учениц, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Трое пострадавших учеников и учитель доставлены в больницу.

Разрушена система воспитания и образования, рассказал в эфире радио Sputnik врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

«Подростковая агрессивность была и будет всегда, мы с этим ничего сделать не можем. Другое дело, что она выбирает для себя все более яркие примеры. Раньше это была драка один на один за школьным двором до первой крови. Мы заимствовали американскую форму взаимодействия с подростками, мы получили и откат. Наши школьники дублируют ужасные американские формы. Это связано с интернет-пространством, пространство и время удалось сократить до нуля. Можно в любой момент посмотреть, что происходит там. С другой стороны, идет откат из 90-х, от «потерянного поколения». Родители этих подростков не уделяют внимание ребенку. Нельзя что-то сделать, нажав на кнопку, потому что разрушена система воспитания и образования. Школа стала формой оказания услуг образовательных, утрачена идея воспитания и преемственности. Начинать нужно с федеральных программ воспитания, которые должны носить тотальный характер. Имеет смысл ввести должность воспитателя. Чтобы это был не классный руководитель, а человек, который занимается только классом. Дать ему в помощь психолога, не номинальную фигуру, а специалиста, который будет курировать класс. Я бы ввел, наряду со всеми экзаменами, тотальное тестирование с целью выявления проблемных детей, группы риска. Необходимо и взаимодействие с родителями», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/