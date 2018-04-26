Семь вопросов о пенсиях

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Пенсионная реформа – это долгий и эффективный процесс длиной в 15 лет. За это время в системе формирования и начисления пенсии произошла и ещё произойдёт масса изменений.

О нововведениях 2018 года рассказал начальник отдела назначений пенсий Управления ПФР в г.Новороссийске Елена Иванова.

1) В пенсионной системе России в текущем году произошли изменения и события, касающиеся и нынешних и будущих пенсионеров. Это, прежде всего, увеличение стоимости пенсионного балла до 81,49 рубля и размера фиксированной выплаты в месяц – до 4 тысяч 982 рублей. Действуют новые условия назначения пенсии. Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа, в прошлом году этот показатель составлял 8 лет. Это означает то, что мы прослеживаем ежегодное повышение трудового стажа для получения пенсии. До 1 января 2015 года в России для получения пенсии по старости гражданину необходимо было иметь минимальный трудовой стаж 5 лет. После вступивших в силу с 1 января 2015 года изменений, регулируемых Федеральным законом №400 «О страховых пенсиях», по новой пенсионной программе необходимая трудовая выслуга начала увеличиваться на 12 месяцев ежегодно и уже к 2024 году составит 15 лет. Новая политика по увеличению необходимой выслуги лет дает гражданину четко понять: чем больше стаж – тем больше размер пенсии. Так как менять ситуацию кардинально, резко перейдя с 5-летнего трудового стажа на 15-летний, было нельзя, придумана эта прогрессивная шкала увеличения продолжительности стажа.

2) Внесены изменения в 143-ФЗ в части возраста выхода на пенсию лиц, замещающих государственные должности в нашей стране и находящихся на муниципальной службе. Этот закон вступил в силу с 1 января 2017 года и также предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. В 2017 году возраст выхода на пенсию для перечисленных категорий граждан увеличился на 6 месяцев. Соответственно, с 2018 года еще на 6 месяцев. Таким образом, с 2018 года женщины, являющиеся государственными и муниципальными служащими, будут выходить на пенсию в 56 лет, мужчины – в 61 год. Аргументировано это увеличением продолжительности жизни в нашей стране, и надо понимать, что в 55 и 60 лет наши люди ещё могут активно работать. Здесь важно отметить, что по оставлению должности государственного и муниципального служащего гражданин имеет право выйти на пенсию по старости, как и остальные, в возрасте 55-60 лет.

3) Нововведение в части индексации пенсий работающим пенсионерам, которые уволились в 2018 году. Эти изменения позволяют осуществлять индексацию пенсиигражданину со следующего месяца после увольнения, а не на третий месяц, как было ранее. Также сейчас гражданам не обязательно обращаться к нам за перерасчетом в связи с оставлением работы самим. Это все производится в автоматизированном режиме по

5) Новое направление в использовании материнского семейного капитала. Теперь малоимущая семья имеет право получать ежемесячные выплаты за счет средств МСК. Семья предоставляет справки о среднем душевом доходе, мы сверяем эти данные, и если действительно окажется, что она нуждается в получении ежемесячного пособия из средств материнского капитала, мы его будем выплачивать. Но выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. То есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно через МФЦ. Закон отводит ведомству месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней – на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте России за II квартал предшествующего года. В Краснодарском крае – это 9 тысяч 845 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.

6) Электронные услуги ПФР – это наш приоритет. Причём с каждым годом количество услуг, оказываемых нами, только растёт. В текущем году их уже 40. Последняя из них – в «Личном кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подачи заявлений на получение дубликата утерянного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, больше известного как СНИЛС. Указанный сервис позволяет гражданину сэкономить время и обратиться за получением дубликата СНИЛС, не выходя из дома. Результатом обращения является получение гражданином документа в электронном виде. За получением указанной формы на бланке установленного образца нужно обратиться в клиентскую службу территориального органа ОПФР по РД с распечатанным дубликатом.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Кстати, в случае необходимости вас могут зарегистрировать в 104 кабинете клиентской службы Пенсионного фондаг.Новороссийска. Так же для подтверждения учётной записи на портале госуслуг установлен, так называемый «гостевой» компьютер. Сегодня около 70% услуг ПФРв Краснодарском крае оказываются именно в электронном виде. Многие свои вопросы можно решать не выходя из дома.

- И даже получить пенсию.

7) Для достижения поставленных целей Управлением Пенсионного фондаг.Новороссийска проводится заблаговременная работа в отношении лиц, выходящих на пенсию по старости в ближайший год, завершая ее не менее чем за месяц до возникновения права на пенсию. Нашими специалистами направляются письма застрахованным лицам предпенсионного возраста с приглашением их в Пенсионный фонд с имеющимися документами для назначения пенсии. Документы предоставляются заблаговременно для того, чтобы специалисты дали им правовую оценку, могли дать запросы в архивные органы, которые зачастую являются единственным источником, подтверждающим трудовую деятельность, проверить правильность оформления документов, оценить полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Если наши граждане обратятся к нам заранее, то к моменту достижения возраста будет назначена пенсия. Но это информация для неработающих граждан.

Наши специалисты работают и с организациями по внедрению электронного взаимодействия Пенсионного Фонда со страхователями в части формирования сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, в том числе и документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий. То есть предприятия, организации и учреждения всех форм собственности могут предоставлять электронные макеты документов на своих сотрудников за год до наступления пенсионного возраста, с использованием защищенных каналов связи. По этим каналам могут направить и само заявление застрахованного лица о назначении пенсии. Так, в 2017 году от них по электронным каналам связи поступило почти 1 тысяча макетов. В 2018 году эта работа идёт ещё активнее, и за ней будущее!