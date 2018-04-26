/Тема дня/

Семь вопросов о пенсиях

Пенсионная реформа – это долгий и эффективный процесс длиной в 15 лет. За это время в системе формирования и начисления пенсии произошла и ещё произойдёт масса изменений.

О нововведениях 2018 года рассказал начальник отдела назначений пенсий Управления ПФР в г.Новороссийске Елена Иванова.

1) В пенсионной системе России в текущем году произошли изменения и события, касающиеся и нынешних и будущих пенсионеров. Это, прежде всего, увеличение стоимости пенсионного балла до 81,49 рубля и размера фиксированной выплаты в месяц – до 4 тысяч 982 рублей. Действуют новые условия назначения пенсии. Для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа, в прошлом году этот показатель составлял 8 лет. Это означает то, что мы прослеживаем ежегодное повышение трудового стажа для получения пенсии. До 1 января 2015 года в России для получения пенсии по старости гражданину необходимо было иметь минимальный трудовой стаж 5 лет. После вступивших в силу с 1 января 2015 года изменений, регулируемых Федеральным законом №400 «О страховых пенсиях», по новой пенсионной программе необходимая трудовая выслуга начала увеличиваться на 12 месяцев ежегодно и уже к 2024 году составит 15 лет. Новая политика по увеличению необходимой выслуги лет дает гражданину четко понять: чем больше стаж – тем больше размер пенсии. Так как менять ситуацию кардинально, резко перейдя с 5-летнего трудового стажа на 15-летний, было нельзя, придумана эта прогрессивная шкала увеличения продолжительности стажа.

2) Внесены изменения в 143-ФЗ в части возраста выхода на пенсию лиц, замещающих государственные должности в нашей стране и находящихся на муниципальной службе. Этот закон вступил в силу с 1 января 2017 года и также предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. В 2017 году возраст выхода на пенсию для перечисленных категорий граждан увеличился на 6 месяцев. Соответственно, с 2018 года еще на 6 месяцев. Таким образом, с 2018 года женщины, являющиеся государственными и муниципальными служащими, будут выходить на пенсию в 56 лет, мужчины – в 61 год. Аргументировано это увеличением продолжительности жизни в нашей стране, и надо понимать, что в 55 и 60 лет наши люди ещё могут активно работать. Здесь важно отметить, что по оставлению должности государственного и муниципального служащего гражданин имеет право выйти на пенсию по старости, как и остальные, в возрасте 55-60 лет.

3) Нововведение в части индексации пенсий работающим пенсионерам, которые уволились в 2018 году. Эти изменения позволяют осуществлять индексацию пенсиигражданину со следующего месяца после увольнения, а не на третий месяц, как было ранее. Также сейчас гражданам не обязательно обращаться к нам за перерасчетом в связи с оставлением работы самим. Это все производится в автоматизированном режиме по

5) Новое направление в использовании материнского семейного капитала. Теперь малоимущая семья имеет право получать ежемесячные выплаты за счет средств МСК. Семья предоставляет справки о среднем душевом доходе, мы сверяем эти данные, и если действительно окажется, что она нуждается в получении ежемесячного пособия из средств материнского капитала, мы его будем выплачивать. Но выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. То есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно через МФЦ. Закон отводит ведомству месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней – на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной организации. Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте России за II квартал предшествующего года. В Краснодарском крае – это 9 тысяч 845 рублей. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.

6) Электронные услуги ПФР – это наш приоритет. Причём с каждым годом количество услуг, оказываемых нами, только растёт. В текущем году их уже 40. Последняя из них – в «Личном кабинете» на сайте ПФР запущен сервис подачи заявлений на получение дубликата утерянного страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, больше известного как СНИЛС. Указанный сервис позволяет гражданину сэкономить время и обратиться за получением дубликата СНИЛС, не выходя из дома. Результатом обращения является получение гражданином документа в электронном виде. За получением указанной формы на бланке установленного образца нужно обратиться в клиентскую службу территориального органа ОПФР по РД с распечатанным дубликатом.

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг. Кстати, в случае необходимости вас могут зарегистрировать в 104 кабинете клиентской службы Пенсионного фондаг.Новороссийска. Так же для подтверждения учётной записи на портале госуслуг установлен, так называемый «гостевой» компьютер. Сегодня около 70% услуг ПФРв Краснодарском крае оказываются именно в электронном виде. Многие свои вопросы можно решать не выходя из дома.

- И даже получить пенсию.

7) Для достижения поставленных целей Управлением Пенсионного фондаг.Новороссийска проводится заблаговременная работа в отношении лиц, выходящих на пенсию по старости в ближайший год, завершая ее не менее чем за месяц до возникновения права на пенсию. Нашими специалистами направляются письма застрахованным лицам предпенсионного возраста с приглашением их в Пенсионный фонд с имеющимися документами для назначения пенсии. Документы предоставляются заблаговременно для того, чтобы специалисты дали им правовую оценку, могли дать запросы в архивные органы, которые зачастую являются единственным источником, подтверждающим трудовую деятельность, проверить правильность оформления документов, оценить полноту и достоверность содержащихся в них сведений. Если наши граждане обратятся к нам заранее, то к моменту достижения возраста будет назначена пенсия. Но это информация для неработающих граждан.

Наши специалисты работают и с организациями по внедрению электронного взаимодействия Пенсионного Фонда со страхователями в части формирования сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, в том числе и документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий. То есть предприятия, организации и учреждения всех форм собственности могут предоставлять электронные макеты документов на своих сотрудников за год до наступления пенсионного возраста, с использованием защищенных каналов связи. По этим каналам могут направить и само заявление застрахованного лица о назначении пенсии. Так, в 2017 году от них по электронным каналам связи поступило почти 1 тысяча макетов. В 2018 году эта работа идёт ещё активнее, и за ней будущее!

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Тема дня

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

В Геленджик поступил современный компьютерный томограф

Стартовала гражданская кампания «Георгиевская лента»

Новый «Тренер» понравился футболистам Геленджика

Новые машины скорой помощи получили медики Геленджика

Холдинг «Солнечные продукты» отправил первую партию наливного подсолнечного масла