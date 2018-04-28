Цветы и музыка павшим защитникам Родины!

/Тема дня/

В Новороссийске учащиеся, педагоги и родители Музыкальной школы №1 пригласили жителей и гостей города-героя почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. У вечного огня в канун Дня Победы реквием звучит, трогая сердца и наворачивая слезы на глаза. "Новороссийские куранты" приветствовали участников патриотической акции.

Бабушки, мамы и папы, ветераны и молодые педагоги, старшеклассники и самые маленькие начинающие артисты не только возложили цветы к братской могиле, где покоится прах защитников города-героя Новороссийска. Но и свое творчество посвятили великому подвигу Советского народа.

- Каждый хотел внести частичку себя, чтобы этот день остался в памяти навсегда, - поделилась директор школы Ирина Ярышева, - Вот уже четвертый год классический реквием представляет коллектив нашей музыкальной школы Новороссийска.

- Вот так сохраняется память в поколениях через реальную сопричастность в торжественную минуту на главной площади города-героя, - по итогам мероприятия сказала помощник главы администрации города-героя Людмила Косторнова.

Жаль, что мало новороссийцев знали о проведении акции. Есть для многих чему поучится в бережном отношении к традициям. Думается, что чиновникам от культуры почаще надо покидать свои кабинеты. Тогда бы они увидели, что удручающее впечатление оставляет здание за мемориальной стеной площади героев своими граффити. А ведь сотни гостей города-героя в майские праздники планируют побывать у вечного огня Новороссийска.