Владимир Синяговский: Первомай - праздник труженников, праздник весны!

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В канун 1 мая депутат Государственной Думя России Владимир Синяговский направил поздравления жителям Кубани Международным днем солидарности трудящихся.

"Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда! День 1 мая для многих поколений россиян был и остается символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда.

Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь честный труд – основа благополучия всего общества и каждой семьи.

В этот чудесный праздник примите искреннюю благодарность за ваш бесценный вклад в социально-экономическое благополучие нашего края. Пусть цветущий Первомай с теплым дыханием подлинной весны принесет счастье, здоровье, успехи в труде. Новых вам достижений, семейного уюта и благополучия!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"