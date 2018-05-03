В Новороссийске рекордное количество участников в Первомайской демонстрации

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Глава Новороссийска Игорь Дяченко подвел итоги Первомайской демонстрации в городе-герое: - Мы пришли к этому празднику с реальными успехами – бюджет города стал профицитным. Это результат нашего общего труда. Сегодняшняя демонстрация стала рекордной по числу участников – 60 000 человек – считаю, что это тоже не случайно. В городе созданы комфортные условия для развития бизнеса. Для предпринимателей, представителей предприятий и организаций большая честь пройти перед многочисленными жителями и гостями города-героя, показать себя, рассказать о своем бизнесе. На мой взгляд, это отклик на те меры, которые мы предпринимаем для их поддержки. Развивается бизнес, развивается город, лучше живут люди. Это и есть, наверное, главный смысл праздника Весны и Труда.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский, прибывший в Новороссийск на Первомай, поздравил своих избирателей: - Первомай складывается для каждого из нас из трех составляющих – мир, труд, май. Мир – это, то, что оставили нам в наследство наши уважаемые ветераны. Труд – это смысл жизни каждого человека. И май - это, конечно же, весна – надежда на что-то светлое, чистое, уверенность в завтрашнем дне наших детей. С праздником!