Владимир Синяговский: Кубанская журналистика имеет давние традиции, и одна из них - уважение жителей края...

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский поздравил всех журналистов Кубани с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 5 мая.

"Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю всех работников СМИ, издательской и полиграфической индустрии, а также все, кто трудится в медиапространстве региона с праздником – Днем Кубанской журналистики!

Кубанская журналистика имеет давние традиции, и одна из них - уважение жителей края. Профессия журналиста востребована в нашем обществе. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информации. Традиции патриотизма, стремления к объективности, заложенные теми, кто стоял у истоков Кубанской журналистики, и сегодня вдохновляют представителей профессии.

В этот праздничный день желаю вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, ярких творческих работ. Большого человеческого счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"