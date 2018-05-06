Какова судьба Медведевых, Дворковичей, Мутко и других после инаугурации? Поразмышляем...

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За последние два месяца прогнозов множество. Сегодня - последний день правительства Медведева. Завтра, как только Владимир Путин станет официально новым Президентом, оно автоматом уходит в отставку. Наверно, и заявления уже написаны. Соответственно, завершается борьба за место рядом с лидером, за место в новом правительстве, за право трактовать и претворять его лозунги и установки.

Инаугурация 7 мая даст старт новому этапу в жизни страны. Впереди шесть лет, которые должны заложить основу для постпутинской России. Хотелось бы, чтобы мы ушли как можно дальше от роковой черты для повторения столетней истории. Чтобы Россия выполнила все тезисы из Послания Президента и рванула семимильными шагами в первую очередь в благополучии своих граждан.

Кто же будет выполнять наказы избирателей и поручения Президента в ближайшем времени?

Уже известно, что после вступления в должность Владимир Путин направит официальное предложение Государственной Думе по персоне Премьера. 8 мая назначено пленарное заседание. А на 10 мая в повестку Думы планируют внести утверждение новых вице-премьеров и министров.

Слухи вокруг нашего "белого дома" заполонили страницы ведущих аналитических СМИ, федеральных информационных агентств и, конечно, большую часть интернет-пространства. Много фейков, откровенного бреда. Много противоречивого. Но за 18 лет, по-моему, еще ни кому не удалось угадать на какой персоне остановится Президент.

Мы можем просто сделать предположения. Как говориться, делайте ставки, господа!

Медведев,думается, может остаться. Кто-то должен в первые два года 6-летия сделать"черную работу", принять непопулярные решения и реформы, в том числе и пенсионную. А вот с 20 года на первый план выйдет тот, кто будет создавать команду преемников. И именно тогда начнется предвыборная компания-2024.

Дворкович, наверно, будет отвечать за братьев Магомедовых - кто-то же должен стать виновным в их возвышении.

Мутко. Вот персонаж, о котором практически все население страны сложило единодушное мнение! Аплодисменты будут от Москвы и до самых до окраин. Не один баян порвут - как говориться! Но не факт, что нам такой праздник сделают...

Голикову прочат в Правительство. При этом многие считают, что она туда направляется для присмотра, имея прямой контакт с первым лицом. Но есть и другие взгляды на это. Вот например:

"Противопоставление Мантурова Голиковой ущербно так же как и рассказ про то, что Голикова де будет специально для Президента присматривать за правительством. Кому нужно правительство, за которым глобально будут присматривать. Эту тему можно развить до абсурда, сказав что вот де Кудрин в АП(администрация президента) он будет тоже присматривать, а еще и аппарат правительства реформируют и вообще все за всеми присматривать начнут. Присматривать и докладывать друг на друга, жаловаться и все такое. И это при условии что в реалиях определенные экспертные и контрольные функции за деятельностью правительства, его бюджетированием и законодательными инициативами АП осуществляет много лет. Но конечно же, как и в случае с бюджетной диверсификацией это все не так интересно, как скажем перемыть кости Аркадию или Сечину. Где там чьи вице-премьеры там Роттенбергов, а там близкие к Ковальчукам и все дела." - канал Караульный в Телеграм.

Может быть, может быть! А может...и не быть! Посмотрим. Осталось два дня. И мы проснемся в новой России с надеждой на "сбычу мечт" и всех наших снов.

Напомним, что МНЛ о возможной судьбе министра иностранных дел Лаврове уже писала http://nrnews.ru/news/v-rossiy/98944-lavrovu-razreshili-uyti-stalo-izvestno-kto-zaymet-dolzhnost-glavy-mid-posle-7-maya.html