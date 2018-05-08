Владимир Синяговский: Восхищаюсь нашими спортсменами-паралимпийцами, их мужеству и стойкойсти...

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В Новороссийске прошел третий этап открытой спартакиады Черноморского побережья «Мир без границ» среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Символично, что соревнования, прошли в городе-герое в преддверии Дня победы!

Организатором соревнований стала общественная организация Краснодарского края «Мир без границ», при непосредственной поддержке депутата Государственной Думы Владимира Синяговского и Совета молодых депутатов г. Новороссийска.

Перед открытием соревнований, участники возложили цветы к памятнику воинам 108 гв. десантно-штурмового полка, погибшим при выполнении боевых задач.

Для гостей и участников спартакиады российские десантники устроили настоящее шоу: дефиле полкового военного оркестра и показательные выступления десантников-разведчиков. Также было продемонстрировано оружие, спецсредства и техника, которая стоит на вооружении десантников.

С приветственным словом к участникам обратились глава города-героя Новороссийска Игорь Дяченко и председатель Совета общественной организации «Мир без границ» Максим Климов, которые пожелали гостям здоровья, спортивных успехов и поблагодарили за активную жизненную позицию и участие в подобных мероприятиях. Кроме этого Максим Климов поблагодарил главу Новороссийска за теплый прием и помощь в организации соревнований.

В 3 этапе приняли участие спортсмены из 10 муниципалитетов Краснодарского края: из Анапы, Геленджика, Горячего ключа, Ейска, Краснодара, Новороссийска, а также Туапсинского, Северского, Славянского и Крымского районов. Их общий состав – 90 человек.



Соревнования проходили по спорту слепых, глухих, ЛИН и ПОДА по двум возрастным категориям – среди взрослых и между девушками и юношами от 14 до 19 лет. Было разыграно 16 комплектов наград. 1 место заняла команда г. Новороссийска, завоевавшая 6 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль. 2 место – г. Краснодар (5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали). 3 место – Северский район (3 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовые медали).

Спартакиада «Мир без границ» внесена в официальный план спортивных мероприятий Министерства спорта Краснодарского края и плавание является не последним этапом спартакиады, впереди нас ждут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, настольному теннису и пауэрлифтингу.