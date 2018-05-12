Российский фрегат “Ярослав Мудрый” следит за авианосцем “Гарри Трумэн” в Восточном Средиземноморье

Пара кораблей впервые встретилась два года назад, когда один из сопровождающих кораблей из группы авианосца США “Гарри Трумэн” пересек путь российскому фрегату “Ярослав Мудрый”.

Согласно ITV, 11 мая стало известно, что авианосец “Гарри Трумэн”, который ведет операции в восточной части Средиземного моря, “играет в кошки-мышки” с группой русских фрегатов, возглавляемой известным “Ярославом Мудрым”. По словам корреспондентов, дислоцированных на борту американского корабля, было очевидно, что российские коллеги следят за каждым ходом, сделанным авианосцем “Гарри Трумэн”.

Несмотря на то, что два года назад две группы кораблей имели столкновение, на этот раз никаких инцидентов не произошло. Оба флагмана теперь постоянно обмениваются информацией о линиях связи, установленных в период холодной войны. Даже сейчас эти протоколы все еще используются, и поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас не на лучшем уровне, обе стороны используют их, чтобы избежать потенциально опасных инцидентов.