Крымский мост дал 10 советов туристам, приезжающим на полуостров

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Инфоцентр "Крымский мост" подготовил 10 советов туристам, которые поедут на полуостров по мосту после его открытия.

Соответствующая информация опубликована на странице Крымского моста в Instagram.

Первое, что советует инфоцентр это посидеть на дорожку на скамье "Крымский мост". Она стоит на смотровой площадке с видом настройку века на Таманском берегу.

Второй совет – это сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, который написал, что Тамань – "самый скверный городишко".

Третья рекомендация – запастись креветками для кота Мостика, если повезет его встретить.

Кроме этого, инфоцентр советует скачать главный хит стройки века - "Я забивая сваю".

"Перед поездкой изучить дельфинов. Рядом с мостом живут афалины и белобочки. Они обижаются, когда их путают друг с другом", - пишет инфоцентр.

Проезжая под сводами арки, путешественникам рекомендуют загадать желание, например, "задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться помосту обратно уже на поезде".

Седьмая рекомендация - подняться на гору Митридат где сохранились руины античного города Пантикапей.

Восьмой совет - заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. "Приготовленная по особому рецепту икра – боттарга – настоящая находка для гурмана", - отмечается в сообщении.

На выезде из Керчи туристам советуют подмигнуть грифонам, скульптуры которых стоят на въезде из города в сторону Феодосии.

Так же инфоцентр советует "запастись терпением", так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправится в путешествие по мосту много.

Напомним, что сегодня 15 мая Путин принял участие в открытии Крымского моста.

Источник: https://www.3652.ru/news/2040253