Крымский мост дал 10 советов туристам, приезжающим на полуостров
Инфоцентр "Крымский мост" подготовил 10 советов туристам, которые поедут на полуостров по мосту после его открытия.
Соответствующая информация опубликована на странице Крымского моста в Instagram.
Первое, что советует инфоцентр это посидеть на дорожку на скамье "Крымский мост". Она стоит на смотровой площадке с видом настройку века на Таманском берегу.
Второй совет – это сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, который написал, что Тамань – "самый скверный городишко".
Третья рекомендация – запастись креветками для кота Мостика, если повезет его встретить.
Кроме этого, инфоцентр советует скачать главный хит стройки века - "Я забивая сваю".
"Перед поездкой изучить дельфинов. Рядом с мостом живут афалины и белобочки. Они обижаются, когда их путают друг с другом", - пишет инфоцентр.
Проезжая под сводами арки, путешественникам рекомендуют загадать желание, например, "задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться помосту обратно уже на поезде".
Седьмая рекомендация - подняться на гору Митридат где сохранились руины античного города Пантикапей.
Восьмой совет - заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. "Приготовленная по особому рецепту икра – боттарга – настоящая находка для гурмана", - отмечается в сообщении.
На выезде из Керчи туристам советуют подмигнуть грифонам, скульптуры которых стоят на въезде из города в сторону Феодосии.
Так же инфоцентр советует "запастись терпением", так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправится в путешествие по мосту много.
Напомним, что сегодня 15 мая Путин принял участие в открытии Крымского моста.
Источник: https://www.3652.ru/news/2040253