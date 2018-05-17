Татьяна Голикова больше не возглавляет Счетную палату

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Ротация с Татьяной Голиковой весьма любопытна и перспективна.

Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в нижнюю палату президент России Владимир Путин в связи с тем, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике. Татьяна Голикова возглавляла Счетную палату с сентября 2013 года. До этого в течение года работала помощником президента, еще раньше была главой Министерства здравоохранения. Человек с таким опытом может сделать прорыв в социальной сфере, прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов.

«Татьяна Голикова посмотрела на социальную сферу с разных точек зрения. Как министр, которому казалось, что средств на нее всегда не хватает. Как помощник президента, уже более критически. За пять лет во главе Счетной палаты она увидела болевые точки, провалы, как деньги, которые выделяются, расходуются неэффективно. Теперь, как вице-премьеру, ей предстоит практически реализовывать собственные рекомендации по недостаткам в социальной сфере. Человек с таким опытом, как Голикова, может сделать прорыв в социальной сфере. В Счетной палате Голикова работала достаточно успешно. Но само существование большой поддержки действий Алексея Навального – свидетельство недоработок Счетной палаты. Вещи, которые он вскрывал и в которых находил поддержку общества, должна была выявлять Счетная палата. У Алексея Кудрина это может получиться лучше. Он, как министр финансов, знал болевые точки. Пусть в эти болевые точки обращает свои расследования. Чтобы те, кто спекулирует на проблемах государства, не могли этим пользоваться, чтобы государственный орган разбирался с этими процессами. Алексею Кудрину предстоит доказать, что, критикуя страну, он способен предложить меры, как с этим разобраться. Это полезная практика, когда чиновники высшего уровня проходят ротацию и с разных точек набираются опыта, чтобы работать на благо государства», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/