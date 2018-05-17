Сочи или Крым: где недвижимость дешевле?

/Тема дня/

На Крымском мосту открылось движение для всех желающих. Безусловно, это событие станет историческим для страны и полуострова, которое будет сравнимо с референдумом 2014-го года. После которого в этом регионе начался отсчет нового времени.

Конечно, данный факт не мог не сказаться и на рынке недвижимости. Сейчас спустя 4 года эта сфера активно борется за своего покупателя. Многие эксперты уже тогда заявили, что недвижимость Краснодарского края, которая расположена на побережье Черного моря будет испытывать серьезную конкуренцию со стороны лотов Крыма.

Эксперты агентства недвижимости “Мандарин” проанализировали предложения на вторичном рынке в двух прибрежных локациях и выяснили, где можно купить квартиру у моря дешевле, а где стоит искать самые роскошные квартиры?

Квартиры-студии

По данным аналитиков АН “Мандарин”, средняя стоимость квартир-студий в Сочи находится на уровне 11,84 млн рублей. При этом самые бюджетные предложения можно найти, начиная от 460 тысяч рублей за объект. В Республике Крым наиболее доступные аналогичные квартиры экспонируются по цене, начиная от 550 тысяч рублей, но при этом средний общий уровень цен несколько ниже - всего 10,95 млн рублей.

1 комн квартиры

Однокомнатные квартиры в курортных городах по-прежнему остаются излюбленным инструментом для инвестиций. Ведь такие лоты легче сдать в наем туристам. В них активно заезжают как семьи с детьми, так и молодые пары.

Наиболее доступные предложения в Сочи на подобные объекты начинаются от 930 тысяч за объект. Средняя же цена по локации находится на уровне 12,72 млн рублей. Отметим, что один из самых роскошных лотов в этом сегменте экспонируется по цене выше 34 млн рублей.

Самые доступные предложения на однокомнатные квартиры в Крыму начинаются от 1,02 млн рублей. Средний же размер цен на подобные объекты находится на уровне 11,84 млн рублей. Один же из самых роскошных лотов, продаваемых на полуострове можно приобрести за 27,2 млн рублей.

2 комн квартиры

Средний уровень цен на двухкомнатные квартиры в рассматриваемых регионах существенно отличаются. Если в Сочи средняя цена на “двушку” находится на уровне почти 33-х млн рублей, то в Крыму аналогичный параметр составляет лишь около 18 млн рублей. Частично разница объяснима тем, что в Сочи можно найти существенно больше объектов, которые относятся к проектам высокобюджетных сегментов.

Наиболее же доступные предложения на подобные объекты схожи по цене. Так, например, если самые дешевые предложения в Сочи можно найти, начиная от 930 тысяч рублей, то в Крыму - от 1 млн рублей.

3 комн квартиры

Средний уровень цен на трехкомнатные квартиры в Сочи находится на уровне почти 52,5 млн рублей. Этот же параметр, но в Крыму несколько выше - почти 60 млн рублей. Также весьма схожи и суммы за которые можно приобрести самые доступные предложения. Например, в Крыму самые доступные “трешки” можно найти, начиная от 1,1 млн рублей, а в Сочи - от 1,35 млн рублей.

Отметим, что здесь есть серьезная разница между верхними планками предложений на трехкомнатные квартиры. Так, в Сочи один из наиболее дорогих лотов экспонируется по цене в 125 млн рублей, а в Крыму за 175 млн рублей.

Источник: АН «Мандарин»