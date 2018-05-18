Почему не все автобусы пускают по Крымскому мосту?

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С 16 мая Крымский мост открыт для движения легковых автомобилей и автобусов. Однако Министерство транспорта Крыма к этому оказалось не готово.

Рейсовые автобусы ГУП РК "Крымавтотранс", подведомственного Минтрансу, пока не могут перевозить пассажиров через Крымский мост. Перевозки по-прежнему осуществляются через паромную переправу.

По данным "Крымавтотранса", как только перевозчики будут готовы начать путешествие через мост, все смогут приобрести билет в кассах автовокзала. Стоимость билетов будет составлять от 810 рублей от Керчи до Краснодара.

Как сообщает 3652.ru, в настоящее время, согласно онлайн-расписанию на сайте "Крымавтотранса", путешествие из Керчи в Краснодар все еще проходит через паромную переправу, а его стоимость составляет порядка 1000 рублей.

В то же время частные автоперевозчики свободно могут перевозить пассажиров на материк и обратно по мосту. Также по мосту уже могут проехать пассажиры, купившие "единый" билет в Крым и обратно.

"Проблема в том, что официальный перевозчик следует по установленному маршруту, согласованному с определенными инстанциями, и самовольно поменять маршрут не может, а оснований менять маршрут до официального открытия моста у перевозчика не было", "Просто заключен договор с паромной переправой и поэтому пока не едут по мосту, иначе "Крымавтотрансу" придется платить неустойку паромщикам", - предполагают крымчане.

Отметим, что неделю назад глава Крыма Сергей Аксенов в ходе встречи с новым министром транспорта РК Юрием Овсянниковым уточнил, что после открытия моста через Керченский пролив Минтрансу РК необходимо будет заняться поиском "дополнительных источников заработка для Керченской паромной переправы, с тем чтобы обеспечить заработную плату сотрудникам крымских морских портов".