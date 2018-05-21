Расписание движения «Ласточек» в Сочи изменится в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

/Тема дня/

С 25 мая по 25 июля изменится расписание пригородных поездов на Черноморском побережье в связи с проведением в городе Сочи мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Пригородное движение будет разделено на две зоны. Пересадка пассажиров будет осуществляться по станции Сочи.

С 25 мая по 12 июня и с 16 июля по 25 июля в прямом направлении будут сокращены маршруты 5 поездов сообщением Туапсе – Имеретинский Курорт и Лазаревская – Имеретинский Курорт. Конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Для обеспечения транспортной доступности с 25 мая по 12 июня и с 16 июля по 25 июля будут назначены 5 дополнительных поездов, которые будут курсировать из Сочи в Имеретинский Курорт. Оплата проезда на данных маршрутах сохранится действующим порядком по установленным тарифам.

С 13 июня по 15 июля сократятся маршруты 11 пар пригородных поездов следующих по направлениям: Туапсе – Имеретинский Курорт, Туапсе – Аэропорт, Лазаревская – Аэропорт и Горячий Ключ – Имеретинский Курорт. Конечной станцией для указанных маршрутов, также станет станция Сочи.

Для обеспечения транспортной доступности объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм с 13 июня по 15 июля будут запущены дополнительные поезда на маршрутах Имеретинский Курорт – Сочи, Сочи – Аэропорт, Имеретинский Курорт – Аэропорт, Роза Хутор – Имеретинский Курорт, Роза Хутор – Аэропорт, Сочи – Роза Хутор. В дни матчей на эти маршруты выйдет до 70 пар «Ласточек». В другие дни будет курсировать 36 пар электропоездов.

Зрители спортивных соревнований в дни проведения футбольных матчей смогут воспользоваться правом безденежного проезда на маршрутах Имеретинский Курорт – Аэропорт, Сочи – Аэропорт, Роза Хутор – Аэропорт, Сочи – Имеретинский Курорт, Сочи – Роза Хутор, Роза Хутор – Имеретинский Курорт. Безденежный билет можно оформить при предъявлении входного билета на матч или паспорта болельщика. Также бесплатно воспользоваться пригородными поездами в период с 15 мая по 17 июля смогут волонтеры и с 25 мая по 17 июля лица, включенные в списки FIFA.

Безденежные билеты на проезд в пригородных поездах в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм можно оформить предварительно за 30 дней до поездки в пригородных билетных кассах на вокзалах Черноморского побережья.

Для всех остальных пассажиров оплата проезда на данных маршрутах сохранится действующим порядком по установленным тарифам.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).