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Что происходит с нашими подростками? Мысли по следам преступления

Страшное, непонятное, мерзкое...Жестокость, враждебность, агрессия...Людоеды, варвары, звери - такие эпитеты в населении вызвала информация о жестоком убийстве матери пятерых детей в Мостовском районе Краснодарского края.

Почему? За что? Разве такое возможно? - задаем мы такие вопросы и самим себе, и ответственным работникам, и правоохранителям, и казачеству, и старшим, и младшим.

 

Подросток в современном мире сталкивает с новыми реалиями двадцать первого века. 

С одной стороны на мозг молодой влияет виртуальный мир: можно убить, разрезать, бить до безумия...и ничего за это.

С другой стороны - школа с ее заформализованным Движением школьников, для отчетности школьным самоуправлением, с показушной для парадов Юнармией.., а да еще "молодые казачата" - без точно выстроенной системы-структуры нет, и самое главное, четкой ясной и понятной программы деятельности нет, методических материалов по методам и формам работы педагогов нет...

С третьей стороны - улица, где выживает сильнейший, одним можно все, другим ничего. Там смешалась реальность и виртуальность. Там побеждает стайный принцип и процветает безнаказанность...

Так не везде. Есть примеры и противоположные. Но не будем за отдельными удачами прятать проблемы.

 

Есть проблема управленческая, на наш взгляд. Образование поглотило молодежную политику как отрасль. Сначала на федеральном уровне это было сделано. Потом спустили на уровень регионов. А муниципальные власти подавляющим большинством тоже поняли, что на этом можно сэкономить.

Комитет по делам молодежи, затем выросший до Департамента молодежной политики Кубани утонул в коридорах Министерства образования Краснодарского края. 

Кто занимается системно неучащимися подростками 15 - 18 и 19 - 24 лет? А с учетом нынешней прибавке к жизни 25+, то отрочество явно продлилось до 25 - 27 лет. Даже члены нового правительства говорят о продлении детства до 30 лет в ближайшее время. Значит, инфантильность детская вошла не только на студенческую скамью, но и в трудовые коллективы, в семьи молодые. А на улице, где еще сдобрено все безнаказанностью, виртуальные "стрелячки" могут стать страшной реальностью.

Это мысли вслух. Педагогическая общественность, видимо, должна начать широкую дискуссию о современной педагогике. Старт реформ прорыва, данный Президентом весной 2018 года, должен коснуться сферу образования в первую очередь. А значит, каждого из нас.

От этого зависит наше будущее...Наверно...

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