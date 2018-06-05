8 июня - день социального работника России

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В рамках региональной недели Владимимр Синяговский направил поздравления всем социальным работника Кубани в связи с профессиональным праздником.

"Уважаемые социальные работники, дорогие друзья!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Невозможно представить себе человека вашей профессии, не обладающего такими качествами, как милосердие, сострадание, душевная теплота и забота о людях, которым необходимо особое внимание государства. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Именно вы, социальные работники, возвращаете людям веру в себя, даете им возможность ощутить свою общественную значимость, вновь почувствовать радость жизни и надежное плечо рядом с собой.

Хочу выразить слова глубокой благодарности за преданность своему делу, беззаветное служение людям и понимание важности задач, стоящих перед вами.

Желаю вам большого человеческого счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский"