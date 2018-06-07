Большинство россиян предполагает дальнейшее повышение цен на топливо

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Ухудшение своего материального положения из-за роста цен на топливо предполагают 83% опрошенных: в том числе 43% респондентов говорят о существенном ухудшении положения, 40% - о незначительном. Водители настроены более пессимистично: половина (51%) из них думает, что могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Две трети опрошенных (66%) видят причину роста цен на бензин в экономической политике российских властей. Чаще об этом заявляют россияне в возрасте от 45 до 59 лет (73%). О внешних факторах говорит 21% опрошенных, среди молодежи (от 18 до 24 лет) так считает треть (35%).

Мнения по вопросу об ответственности за рост цен на бензин разделились: так, 46% граждан считают главными виновниками нефтяные компании, а 40% возлагают ответственность на Правительство РФ. Владельцы автозаправочных станций занимают в этом «антирейтинге» третье место (19%).

Три четверти россиян (78%) прогнозируют дальнейший рост цен на топливо в 2018 году. Лишь 5% респондентов полагают, что цены на бензин будут снижаться. Сообщает ВЦИОМ