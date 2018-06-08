Внимание! В Краснодарском крае действуют недобросовестные предприниматели, которые предлагают оценить недвижимость!

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В Краснодарском крае появились предприниматели, которые обещают внести изменения в предварительный отчет по кадастровой оценке объектов недвижимости, дабы не допустить повышения кадастровой стоимости, а значит снизить налоговое бремя.

За свои услуги они просят от 50 тысяч рублей. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» информирует правообладателей объектов недвижимости о том, что полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости в Краснодарском крае наделено лишь одно Учреждение – это ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» (распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.04.2017 № 101-р «О реорганизации государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ»).

Замечание к промежуточным отчетным документам может подать любое заинтересованное лицо БЕСПЛАТНО на сайте Краевого БТИ и изложить суть замечания в свободной форме. Юридическое или физическое лицо может оставить замечание в режиме онлайн, приложив документы, подтверждающие наличие ошибки (например, копию технического паспорта на объект недвижимости) которое обязательно будет рассмотрено. Срок подачи замечаний заканчивается 10 июля текущего года.

Так же все интересующие вопросы вы можете задать по телефону 8(861) 991-05-05 (доб.337).

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!