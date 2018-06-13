Будущим пенсионерам: как подготовиться к назначению пенсии

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Готовь сани летом, гласит известная поговорка. Но не только к зиме необходимо готовиться, а и к назначению пенсии. Назначение пенсии в установленные законодательством сроки – одна из главных задач Пенсионного фонда.

О заблаговременной работе по правовой оценке документов и определению права на страховую пенсию по старости граждан, выходящих на пенсию в ближайшее время (июль 2018г. - январь 2019г), проводимой Управлением ПФР в городе Новороссийске, расскажет заместитель начальника отдела назначения, перерасчета пенсий Наталья Бородина.

Нужно ли готовиться заранее к выходу на пенсию и что такое заблаговременная работа с будущими пенсионерами, проводимая органами Пенсионного фонда?

Достижение пенсионного возраста – значимое событие в жизни каждого гражданина, поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту возникновения права на назначение пенсии все необходимые документы были в наличии, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов, подтверждающих трудовой стаж, заработную плату, и других (в том числе, правоустанавливающих) документов, непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии.

Однако о подготовке документов, необходимых для назначения страховой пенсии, нужно подумать заранее.

Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан.

При проведении заблаговременной работы специалисты Пенсионного фонда:

- подскажут, какие документы нужно собрать каждому конкретному гражданину;

- оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным персонифицированного учета, а также правильность оформления документов;

- примут необходимые меры по уточнению данных, содержащих неправильные или неточные сведения;

- при необходимости и с согласия гражданина могут оказать содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации.

В ходе проведения такой работы будет сформирован макет будущего пенсионного дела гражданина, содержащий правоустанавливающие документы, который в дальнейшем будет использован специалистами Пенсионного фонда при назначении пенсии.

Чем обусловлена значимость проведения заблаговременной работы с гражданами, уходящими на пенсию?

В какой срок будет назначена пенсия, и в каком размере, в первую очередь зависит от того, подготовлены ли все необходимые для этого документы и насколько качественно.

Заблаговременная подготовка документов позволяет иметь полный пакет документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий ко дню обращения за ней, а это фактор своевременного назначения пенсии и залог учета пенсионных прав граждан в полном объеме.

Может ли работодатель представить документы работника в Пенсионный фонд для их предварительной проверки?

Такая возможность действительно существует и в связи с этим необходимо сказать, что Управлением Пенсионного фонда РФ в г.Новороссийске к настоящему времени проведена масштабная работа по заключению соглашений с работодателями города о взаимодействии по представлению документов работников для назначения пенсии в целях заблаговременной их проверки.

Такие соглашения с Пенсионным фондом заключили уже 606 работодателей города.

В рамках указанных соглашений кадровые службы организаций получают возможность заблаговременно (до возникновения права на пенсию) представить в Пенсионный фонд документы для назначения пенсии.

Следует отметить, что документы передаются в Пенсионный фонд представителем работодателя только по письменному согласию работника на обработку и передачу его персональных данных.

Управлением Пенсионного фонда уже назначено свыше 350 пенсий работающим гражданам, чьи документы подобным образом были переданы работодателем.

Какие преимущества имеются у подобного способа предоставления документов для назначения пенсии?

Содействие работодателей в заблаговременном представлении документов работников для назначения пенсии очень удобно как гражданам, поскольку освобождает их от посещений Пенсионного фонда, так и самим работодателям, так как позволяет обеспечить непрерывность трудового процесса и способствует экономии труда на рабочих местах.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации приглашает работодателей города к активному сотрудничеству в целях дальнейшего развития такого взаимодействия.

Каким образом неработающий гражданин может предварительно оценить свои документы для назначения пенсии?

Для предварительной проверки и подготовки документов для назначения пенсии неработающим гражданам и самозанятому населению следует обратиться в Клиентскую службу Управления Пенсионного фонда по месту жительства (фактического проживания) самостоятельно.

Сделать это нужно заблаговременно, но не ранее, чем за два года до даты возникновения права на пенсию и не позднее, чем за два месяца до указанной даты.

Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд для проведения заблаговременной работы?

1.Документы, подтверждающие возраст, личность, место жительства и гражданства.

Основным таким документом для граждан Российской Федерации является паспорт, а для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на жительство с отметкой о регистрации по месту проживания.

2.Документы, подтверждающие страховой стаж.

Основным документом, подтверждающим стаж за периоды до регистрации в качестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, является трудовая книжка.

Также в подтверждение стажа могут быть представлены иные документы, выдаваемые в установленном порядке организациями и соответствующими государственными и муниципальными органами (архивные учреждения) - справки, выписки из приказов, другие документы.

3.Документы о заработной плате.

Справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. в случае отсутствия факта работы за 2000-2001 гг. или в случае, когда размер среднемесячной заработной платы за 2000-2001 гг. составил менее 2006 руб. (для выбора наиболее выгодного варианта среднемесячного заработка).

Справка о заработке должна быть с разбивкой помесячно, выдана работодателями либо государственными (муниципальными) органами (архивом) на основании первичных бухгалтерских документов (лицевые счета, ведомости о начислении заработной платы и другие).

4.Документы, подтверждающие право на досрочное пенсионное обеспечение в связи с работой в особых условиях труда.

В необходимых случаях требуются справки организаций о льготном характере работы и (или) условиях труда.

Приведенный перечень документов не является исчерпывающим. В подтверждение некоторых обстоятельств могут быть представлены другие, надлежащим образом оформленные документы.

Важно!

В заключение хотелось бы обратить внимание горожан на то, что предоставление документов для проведения заблаговременной работы не является обращением за установлением страховой пенсии.

Процесс назначения пенсии начинается с даты поступления в территориальный орган Пенсионного фонда соответствующего заявления.

Такое заявление может быть подано в электронном виде путем использования сервиса «личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Для того, чтобы иметь возможность подачи заявления о назначении пенсии в электронном виде, необходимо пройти соответствующую процедуру регистрации на сайте государственных и муниципальных услуг.