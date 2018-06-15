"Украина - одна из самых коррумпированных стран мира", - Трамп сделал неожиданное заявление во время саммита G7

Дональд Трамп, президент США, во время саммита "Большой семерки" не только заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, но и признал Крым частью России.

В период с 8 по 9 июня в Канаде в провинции Квебек состоялся саммит G7 , на котором президент США выглядел белой вороной, сообщает ресурс LIGAnews.

Ресурс BuzzFeed News, ссылаясь на источники в Канаде, сообщил, что во время обеда Трамп назвал Крым российским полуостровом. В качестве аргумента привел тот факт, что большинство жителей общаются на русском языке.

Ресурс сообщает, что Россию исключили из "Большой семерки" исключительно потому, что она "аннексировала" Крым.

В ходе ужина Трамп решил поинтересоваться у лидеров G7, почему те приняли сторону Украины в вопросе Крыма. Он заявил, что на сегодняшний день Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире.

При этом источник не сообщает, звучало ли заявление Трампа как шутка или же он официально дал понять, что впредь не будет поддерживать Украину.

В Белом доме отказались комментировать информацию. При этом сам Трамп заявил, что в ходе саммита 25% разговора касались исключительно России.