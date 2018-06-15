"Украина - одна из самых коррумпированных стран мира", - Трамп сделал неожиданное заявление во время саммита G7
Дональд Трамп, президент США, во время саммита "Большой семерки" не только заявил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире, но и признал Крым частью России.
В период с 8 по 9 июня в Канаде в провинции Квебек состоялся саммит G7, на котором президент США выглядел белой вороной, сообщает ресурс LIGAnews.
Ресурс BuzzFeed News, ссылаясь на источники в Канаде, сообщил, что во время обеда Трамп назвал Крым российским полуостровом. В качестве аргумента привел тот факт, что большинство жителей общаются на русском языке.
Ресурс сообщает, что Россию исключили из "Большой семерки" исключительно потому, что она "аннексировала" Крым.
В ходе ужина Трамп решил поинтересоваться у лидеров G7, почему те приняли сторону Украины в вопросе Крыма. Он заявил, что на сегодняшний день Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире.
При этом источник не сообщает, звучало ли заявление Трампа как шутка или же он официально дал понять, что впредь не будет поддерживать Украину.
В Белом доме отказались комментировать информацию. При этом сам Трамп заявил, что в ходе саммита 25% разговора касались исключительно России.
Источник: https://liganews.net/world/9890_1528992274