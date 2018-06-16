Владимир Познер о повышении пенсионного возраста. Удивил?

/Тема дня/

На официальном сайте известного телеведущего разместили его ответ на поступивший вопрос от читателей. Позиция журналиста удивила.

– Владимир Владимирович, как Вы относитесь к законопроекту о повышении пенсионного возраста? Неужели русский народ в очередной раз готов под крики стадионов «Оле-Оле-Оле!» закрыть глаза на беспредел Госдумы?

Я с 18 лет работаю, 26 лет добросовестно плачу налоги государству. Почему меня лишают на 8 лет законной пенсии, бесплатного проезда на общественном транспорте и других льгот?

Почему Правительство думает, что в нашей стране нет других способов решения экономических проблем? Складывается впечатление, что оно заинтересовано в том, чтобы население не доживало до пенсионного возраста, тогда и платить пенсию не придется.

Неужели никто в нашей стране не встанет на защиту женщин и детей?

С искренним уважением к Вам, Татьяна.



Владимир Познер: Уважаемая Татьяна, Ну причем здесь защита детей и женщин? Речь ведь вот о чем (и это касается не только России): люди стали жить дольше. Это факт.

Доля людей пожилых в населении все растет. А доля работоспособных совершенно не растет, и в процентном отношении это доля снижается. Но ведь именно эти люди платят налоги, из которых потом составляется пенсионный фонд.

Представьте себе такую картину: в какой-нибудь стране количество работающих составляет 20 миллионов человек, а количество людей пенсионного возраста составляет 30 миллионов. Прошло 50 лет. Количество работающих осталось прежним – 20 миллионов. А количество людей пенсионного возраста, благодаря успехам медицины, возросло вдвое – их теперь 60 миллионов. Но налоги остались на прежнем уровне. Как обеспечить такие же пенсии, как прежде? Да никак. Это раз.

Второе, уходить из трудовой жизни в возрасте 55 лет для женщин и 60 для мужчин не разумно. Люди в этом возрасте вполне способны работать и, кстати говоря, многие хотят продолжать работать. В мире это давно поняли, типичен уход на пенсию в 65–67 лет, причем для женщины и мужчины одинаково.

Я понимаю, что Вас не удовлетворит мой ответ, Вы будете недовольны им, но я не считаю решение о повышении пенсионного возраста в России беспределом, напротив, считаю его давно назревшим делом.

Источник: https://pozneronline.ru/2018/06/21554/