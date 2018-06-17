СМИ: Кремль смягчит пенсионную реформу в случае протестов

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Источники утверждают, что такой вариант рассматривается в руководстве страны.

В кремлевской администрации прорабатывают вариант реагирования на недовольство общества готовящимся повышением пенсионного возраста. Чиновники знают об опросах, которые показывают, что 80% населения негативно восприняло предложения правительства. Мониторинг активности граждан в соцсетях показывает, что в некоторых слоях населения зреет серьезное возмущение. В зависимости от остроты конфликта разрабатываются различные пути его решения, вплоть до смягчения законопроекта.

По данным издания "Ведомости", которое в свою очередь ссылается источник, близкий к Кремлю, анализ, поступающий из различных регионов России информации о реакции общества на повышение пенсионного возраста, проводит Управление президента по внутренней политике. Сотрудники управления не исключают, что где-то могут начаться протесты. В связи с этим обсуждаются разные способы минимизации негативных последствий от этих процессов.

По данным еще одного источника издания, в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы. Точно неизвестно, какие именно меры рассматриваются, как первоочередные, но может быть озвучено предложения по снижению верхней планки. Если сейчас для мужчин выход на пенсию предполагает в 65 лет, возможно власти предложат вариант с выходом на пенсию в 63 года, а для женщин 63 поменяют на 60 лет. Другой - увеличение переходного периода.

Третий источник высказал большую уверенность в том, что закон будет изменен, поскольку назвал стандартным ходом - внесение в Госдуму жесткого варианта и затем смягчение его для успокоения общественности.

Эксперты также советуют правительству озаботиться созданием рабочих мест для пожилых людей, которые вынуждены будут работать до 63-65 лет. Многие из них не смогут продолжать трудиться на прежних рабочих местах, требующих более молодых рук. Сегодняшние работники возраста 50+ должны быть уверены в том, что когда из-за реформы они не смогут выйти на пенсию в 60 лет, государство предложит им посильную работу.

Источник: http://www.mk.ru/economics/2018/06/16/smi-kreml-smyagchit-pensionnuyu-reformu-v-sluchae-protestov.html