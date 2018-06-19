Эксперт о пенсионной реформе: «Это вынужденное решение, но вынужденность была видна и раньше»

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила отказаться от системы баллов при расчете пенсий.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила при расчете пенсий отказаться от системы баллов. По её словам, это очень сложное решение, однако его придется принимать. Голикова добавила, что с 2019 года размер пенсий должен составлять не менее 40% от утраченного заработка. Комментируя пенсионную реформу, она отметила, что принятие закона о пенсионном возрасте не затронет интересы работающих пенсионеров, военнослужащих, граждан, у которых есть льготы по досрочным пенсиям: в эту категорию входят работники вредных производств, военные пенсионеры и пенсионеры правоохранительных служб, социальные пенсионеры, многодетные матери, пенсионеры-чернобыльцы. Особенности проведения пенсионной реформы в России в эфире радио Sputnik оценил политолог Игорь Шатров.

«Это действительно неудобное решение, и, наверно, такие решения тоже нужно принимать. Оно вынужденное, но беда в том, что вынужденность эта была видна и раньше. Почему оно не было принято раньше? Ведь за этим демографическим всплеском наступит очередная демографическая яма и численность пенсионеров увеличится не только в Российской Федерации, а в целом, например, в Европе это происходит. Это следствие урбанизации, до сих пор последствия Второй мировой войны, для нас - Великой Отечественной, но еще у нас есть свои специфические особенности - это кризис 90-х годов, когда не рождались дети, когда их родители занимались деньгами, поиском работы и осознанно не шли на рождение детей. Мы последняя страна, которая вот к этому шагу пришла. На самом деле, во многих странах был такой же пенсионный возрастной порог. Он был установлен в 30-е - 50-е годы, когда были другие люди, другой уровень жизни, другой средний возраст жизни. Давно все изменилось, а мы почему-то оттягивали, оттягивать у нас любят неудобные решения. То, что мы оттягивали, в тот момент это казалось положительным решением, теперь мы понимаем, что надо догонять стремительно. И в прошлом, даже если бы это было 10 лет назад принято, это было бы воспринято негативно», - считает Игорь Шатров.

Ранее правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин.

Источник: https://ria.ru/radio/