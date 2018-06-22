Назначены руководители подразделений Администрации Президента

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22 июня Президент РФ подписал Указ «О должностных лицах Администрации Президента Российской Федерации».

Текст Указа размещен на официальном сайте Кремль.ру:

"1. Назначить:

Биленкину Инну Петровну – начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике;

Говоруна Олега Марковича – начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия;

Голублева Александра Михайловича – руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации;

Куликову Анну Александровну – начальником Управления протокола Президента Российской Федерации;

Липова Андрея Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;

Манжосина Александра Леонидовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике;

Михайловского Михаила Геннадьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;

Новикова Сергея Геннадьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;

Осипова Владимира Борисовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам;

Осипова Сергея Николаевича – начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации;

Симоненко Владимира Александровича – начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации;

Смирнова Александра Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям;

Федорова Антона Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров;

Харичева Александра Дмитриевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации;

Цыбулина Андрея Михайловича – начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации;

Чернова Владимира Александровича – начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;

Чоботова Андрея Сергеевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;

Эдельгериева Абубакара Сайд-Хусайновича – советником Президента Российской Федерации;

Ярина Андрея Вениаминовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания."