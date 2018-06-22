Назначены руководители подразделений Администрации Президента
22 июня Президент РФ подписал Указ «О должностных лицах Администрации Президента Российской Федерации».
Текст Указа размещен на официальном сайте Кремль.ру:
"1. Назначить:
Биленкину Инну Петровну – начальником Управления Президента Российской Федерации по научно-образовательной политике;
Говоруна Олега Марковича – начальником Управления Президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия;
Голублева Александра Михайловича – руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации;
Куликову Анну Александровну – начальником Управления протокола Президента Российской Федерации;
Липова Андрея Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи;
Манжосина Александра Леонидовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по внешней политике;
Михайловского Михаила Геннадьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций;
Новикова Сергея Геннадьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам;
Осипова Владимира Борисовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по государственным наградам;
Осипова Сергея Николаевича – начальником Управления информационного и документационного обеспечения Президента Российской Федерации;
Симоненко Владимира Александровича – начальником Экспертного управления Президента Российской Федерации;
Смирнова Александра Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по общественным связям и коммуникациям;
Федорова Антона Юрьевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров;
Харичева Александра Дмитриевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации;
Цыбулина Андрея Михайловича – начальником Управления пресс-службы и информации Президента Российской Федерации;
Чернова Владимира Александровича – начальником Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами;
Чоботова Андрея Сергеевича – начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;
Эдельгериева Абубакара Сайд-Хусайновича – советником Президента Российской Федерации;
Ярина Андрея Вениаминовича – начальником Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания."