По предложениям прокуратуры края уточнены положения законодательства края о перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки

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В соответствии с предложениями прокуратуры края Законом Краснодарского края от 04.05.2018 № 3795-КЗ скорректированы отдельные положения Закона Краснодарского края «О перемещении задержанных транспортных средств на специализированные стоянки на территории Краснодарского края, об их хранении, оплате расходов на перемещение и хранение и о возврате транспортных средств».

Внесенными изменениями конкретизирован порядок перемещения задержанных маломерных судов.

Так, перемещение маломерного судна на ближайшую специализированную стоянку осуществляется под управлением должностного лица уполномоченной организации либо на буксире судна уполномоченной организации, специально оборудованного для буксировки, за исключением случаев, когда не требуется отстранение судоводителя от управления маломерным судном.

О месте, где будет храниться задержанное транспортное средство, сообщается судоводителю при вручении протокола об административном правонарушении или протокола о задержании транспортного средства.

Также предусмотрены специальные требования к территориям специализированных стоянок уполномоченных организаций, осуществляющих хранение задержанных маломерных судов.

Кроме того, уточнена процедура возврата задержанных транспортных средств. Исключены требования о необходимости предоставления лицу, ответственному за хранение задержанного транспортного средства, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также письменного заявления владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством.

Закреплено, что специализированная организация несет ответственность за сохранность задержанного транспортного средства с момента его передачи для перемещения на специализированную стоянку и до момента его возврата владельцу.

Данные и другие изменения направлены на приведение указного Закона края в соответствие с федеральным законодательством.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-predlozheniyam-prokuratury-kraya-utochneny-1