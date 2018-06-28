Крымский мост утроил туристический бум на полуострове

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«Сейчас у нас на традиционных пляжах достаточно многолюдно. Это в районе Алушты, Большой Ялты, Евпатории», — рассказал зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Возросший турпоток он связывает с открытием движения по Крымскому мосту.

Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук рассказал, что нынешний курортный сезон на полуострове отмечается повышенной активностью туристов. Только с начала года в Крыму уже отдохнули 1,6 млн человек. Об этом сообщает Рамблер.

На активность туристов обратили внимание местные жители. Блогер из Судака Александр Кирьяков выложил фото и видео огромного количества отдыхающих туристов на набережных полуострова. По его словам, уже в июне на пляжах было «яблоку негде упасть», набережные, кафе и автодороги оказались забиты туристами. «Вот, ребятки, что Крымский мост животворящий делает», — пишет блогер, предположив, что после окончания чемпионата мира по футболу на полуостров приедет еще большее количество людей.

То, что открытие моста сказалось на возросшем турпотоке, сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов. «В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту и нового пассажирского терминала в Аэропорту Симферополя ожидается, что число туристов в Крым в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 млн человек», — отмечал Сафонов.

Он сообщал также, что количество пляжей к курортному сезону в респукблике выросло до 431, что на 44 больше чем в 2017 году. Полуостров провел модернизацию и реконструкцию 81 отеля и санатория.

Сафонов подчеркнул, что открытие моста через Керченский пролив «создает условия для снижения стоимости строительства на полуострове, снижения цен на топливо товары и услуги».

Источник: https://news.rambler.ru/travel/40168821/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink