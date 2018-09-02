Количество ДТП на железнодорожных переездах Краснодарского региона снизились

/Транспорт/

За 7 месяцев 2018 года в Краснодарском регионе СКЖД произошло 6 ДТП, за аналогичный период прошлого года – 7.

В результате ДТП в январе-июле текущего года 1 человек погиб и 3 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период 2017 года погибли 3 человека и 4 пострадало.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с начала года совместно с сотрудниками ГИБДД проведено 135 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали более 200 нарушений правил дорожного движения. В отношении 19 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Также усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах 200 бесед, в которых приняли участие более 4 тыс. водителей. На железнодорожных переездах в ходе рейдов раздали более 10 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Руководство Северо-Кавказской железной дороги призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги